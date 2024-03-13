Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 13 Mart 2024 çarşamba TV yayın akışı listesi

KANAL D yayın akışı 13 Mart 2024

06:45 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Taş Kağıt Makas

22:45 Taş Kağıt Makas

01:30 Yerli Dizi

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

05:50 Arda’nın Ramazan Mutfağı

SHOW TV yayın akışı 13 Mart 2024

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

00:15 Kızılcık Şerbeti

03:00 Bahar

05:30 Yeni Gelin

ATV yayın akışı 13 Mart 2024

06:18 Hikayelerle 40 Hadis

06:20 Mevlid ve Süleyman Çelebi

06:50 Kuruluş Osman

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:45 ATV Ana Haber

19:05 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

19:58 Hikayelerle 40 Hadis

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Ateş Kuşları

02:43 Hikayelerle 40 Hadis

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

STAR TV yayın akışı 13 Mart 2024

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

22:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema

02:30 Aramızda Kalsın

04:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

06:00 Söz

TRT 1 yayın akışı 13 Mart 2024

06:50 Benim Adım Melek

09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

16:40 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

18:15 Ramazan Sevinci

19:20 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Bir Sevdadır

23:45 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

01:00 Kara Ağaç Destanı

03:00 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon

04:10 Sahur Bereketi

05:50 Kapanış

TV8 yayın akışı 13 Mart 2024

06:00 Dizi

07:15 8’de Sağlık

08:30 Aramızda Kalmasın

11:15 Survivor All Star 2024

11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım

14:00 Survivor Ekstra

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Çarkıfelek

02:30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

NOW TV yayın akışı 13 Mart 2024

08:00 İlker Karagöz Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri

12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

00:15 Korkma Ben Yanındayım

02:45 Bay Yanlış

04:00 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

06:00 İnadına Aşk