Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 15 Nisan 2024 pazartesi TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 15 Nisan pazartesi TV yayın akışı...
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KANAL D yayın akışı 15 Nisan 2024
- 06:45 Baht Oyunu
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Camdaki Kız
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yerli Dizi
- 22:45 Yerli Dizi
- 00:45 Yerli Dizi
- 02:45 Siyah Beyaz Aşk
- 04:30 Bodrum Masalı
TV8 yayın akışı 15 Nisan 2024
- 06:00 Gençlik Rüzgarı
- 07:15 8'de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 11:45 Demet Ve Jess’le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 02:30 Demet Ve Jess’le Gel Konuşalım
- 04:15 Aramızda Kalsın
NOW yayın akışı 15 Nisan 2024
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
- 10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Kızıl Goncalar
- 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
- 20:00 Kızıl Goncalar
- 00:15 Yabani
- 02:45 Gaddar
- 05:15 Kefaret
- 06:00 Adım Farah
SHOW TV yayın akışı 15 Nisan 2024
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Güzel Günler
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Güldür Güldür Show
- 00:15 Bahar
- 02:30 Sandık Kokusu
- 05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV yayın akışı 15 Nisan 2024
- 06:50 Kuruluş Osman
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13:00 Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Tomb Raider
- 22:30 Son Sığınak
- 01:00 Son Sığınak
- 03:30 Mutfak Bahane
- 05:30 Kuruluş Osman
STAR TV yayın akışı 15 Nisan 2024
- 07:00 Benim Tatlı Yalanım
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
- 16:15 Güzel Köylü
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Ömer
- 20:00 Ömer
- 00:15 Yalı Çapkını
- 03:30 Aramızda Kalsın
- 05:30 Güzel Köylü
TRT 1 yayın akışı 15 Nisan 2024
- 06:00 İncir Ağacı
- 07:10 Benim Adım Melek
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:35 Gönül Dağı
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
- 00:15 Kara Ağaç Destanı
- 02:50 Gönül Dağı
- 05:10 Lingo Türkiye