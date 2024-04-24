Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 24 Nisan 2024 çarşamba TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 24 Nisan çarşamba TV yayın akışı...
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KANAL D yayın akışı 24 Nisan 2024
- 07:00 Baht Oyunu
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Dönence
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Taş Kağıt Makas
- 01:15 Yargı
- 02:30 Siyah Beyaz Aşk
- 04:30 Bodrum Masalı
TV8 yayın akışı 24 Nisan 2024
- 06:00 Dizi
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalsın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 11:45 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Çarkıfelek
- 03:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 04:30 Demet ve Jess’le Gel Konuşalım
NOW yayın akışı 24 Nisan 2024
- 08:30 İlker Karagöz Çalar Saat
- 10:30 Çağla ile Yeni Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Şahane Hayatım
- 19:00 Selçuk Tepe İle NOW Ana Haber
- 20:00 Şahane Hayatım
- 00:15 Hudutsuz Sevda
- 02:45 Kirli Sepeti
- 05:15 Kefaret
- 06:00 Adım Farah
SHOW TV yayın akışı 24 Nisan 2024
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Güzel Günler
- 12:30 Aslı Hünel ile Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Sandık Kokusu
- 00:15 Bahar
- 03:00 Kızılcık Şerbeti
- 05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV yayın akışı 24 Nisan 2024
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Kuruluş Osman
- 00:20 Ateş Kuşları
- 03:00 Maraşlı
- 05:20 Safir
STAR TV yayın akışı 24 Nisan 2024
- 07:00 Benim Tatlı Yalanım
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
- 16:15 Güzel Köylü
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Görümce
- 22:30 Görümce
- 00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
- 03:30 Aramızda Kalsın
- 05:30 Güzel Köylü
TRT 1 yayın akışı 24 Nisan 2024
- 06:00 İnci Ağacı
- 07:15 Benim Adım Melek
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:30 Gönül Dağı
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Bir Sevdadır
- 23:55 Kardan Mürekkep
- 01:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
- 03:30 Gönül Dağı