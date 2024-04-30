Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 30 Nisan 2024 salı TV yayın akışı
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 30 Nisan salı TV yayın akışı...
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KANAL D yayın akışı 30 Nisan 2024
- 07:00 Afili Aşk
- 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11:00 Dönence
- 13:00 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Servet Operasyonu
- 22:30 Fırtınalı Soygun
- 03:15 Siyah Beyaz Aşk
- 05:00 Bodrum Masalı
TV8 yayın akışı 30 Nisan 2024
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalsın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 11:45 Demet Ve Jess’le Gel Konuşalım
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Cevap Ver Türkiye
- 02:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 04:15 Demet Ve Jess’le Gel Konuşalım
NOW yayın akışı 30 Nisan 2024
- 08:00 İlker Karagöz Çalar Saat
- 10:30 Çağla İle Yeni Gün
- 12:00 Yasak Elma
- 13:30 En Hamarat Benim
- 16:30 Yabani
- 19:00 Selçuk Tepe İle NOW Ana Haber
- 20:00 Hava Muhalefeti
- 00:30 Şahane Hayatım
- 03:00 Senden Daha Güzel
- 05:00 Kefaret
- 06:00 Adım Farah
SHOW TV yayın akışı 30 Nisan 2024
- 08:00 Bu Sabah
- 10:00 Güzel Günler
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Bahar
- 00:15 Sandık Kokusu
- 03:00 Kızılcık Şerbeti
- 05:30 Aziz
ATV yayın akışı 30 Nisan 2024
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
- 00:20 Kuruluş Osman
- 03:00 Maraşlı
- 05:20 Safir
STAR TV yayın akışı 30 Nisan 2024
- 07:00 Benim Tatlı Yalanım
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
- 16:15 Güzel Köylü
- 18:15 Star Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Kara Bela
- 22:30 Kara Bela
- 00:30 Yerli Dizi Tekrar/ Sinema
- 03:00 Aramızda Kalsın
- 05:00 Güzel Köylü
TRT 1 yayın akışı 30 Nisan 2024
- 05:55 Nostalji Kuşağı ‘’Uğurlugiller’’
- 06:50 Balkan Ninnisi
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Seksenler
- 14:10 Gönül Dağı
- 17:45 Lingo Türkiye
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Mehmet: Fetihler Sultanı
- 00:15 Kara Ağaç Destanı
- 02:50 Hayallerinin Peşinde
- 03:30 Gönül Dağı