Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 6 Nisan 2024 cumartesi TV yayın akışı listesi

KANAL D yayın akışı 6 Nisan 2024

07:00 Gülizar

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Gırgıriye'de Şenlik Var (Yerli Sinema)

15:30 Taş Kağıt Makas

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Çember: Ölüm Bizi Ayırına Kadar (Yerli Sinema)

03:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

05:30 Müzik Arası

TV8 yayın akışı 6 Nisan 2024

06:00 Dizi

07:45 Süper Bir Takım

08:00 Türkiye’nin Doktorları

09:00 Bir Yemek Olsan

10:00 Gazete Magazin

14:15 Cevap Ver Türkiye

16:30 Çarkıfelek

20:00 Survivor All Star 2024

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

02:30 Gazete Magazin

05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan

NOW yayın akışı 6 Nisan 2024

07:45 Kamera Arkası

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:00 Korkma Ben Yanındayım

14:30 Şahane Hayatım

15:45 Kzıl Goncalar

19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Korkma Ben Yanındayım

23:30 Kirli Sepeti

02:15 Kefaret

03:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

05:15 Adım Farah

SHOW TV yayın akışı 6 Nisan 2024

08:00 Arım Balım Peteğim

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Şaşkın Damat

14:45 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Kızılcık Şerbeti

03:00 Bahar

05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

ATV yayın akışı6 Nisan 2024

06:00 Kuruluş Osman

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Sihirli Yollar (Yabancı Sinema)

12:30 Kardeşlerim

16:40 Baba Parası (Yerli Sinema)

19:00 ATV Ana Haber

19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kardeşlerim

00:20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi (Yabancı Sinema)

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

05:30 Mevlid ve Süleyman Çelebi

STAR TV yayın akışı 6 Nisan 2024

08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu

10:30 Müge İle TV Dergisi

11:30 Sakla Beni

14:00 Ömer

16:00 Yerli Dizi Tekrarı

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Bay Link Kayıp Efsane (Yabancı Sinema) 21:45 Bay Link Kayıp Efsane

23:50 Yerli Dizi Tekrarı

02:30 Aramızda Kalsın

03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

05:00 Söz

06:30 Erkenci Kuş

TRT 1 yayın akışı 6 Nisan 2024

05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:05 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif 06:05 Bir Sevdadır

08:40 Kara Ağaç Destanı

13:10 Mehmed: Fetihler Sultanı

15:25Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:15 Ramazan Sevinci

19:45 Ana Haber

20:15 Gönül Dağı

23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı 01:30 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu

03:25 Sahur Bereketi

05:05 Kapanış