Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 6 Nisan 2024 cumartesi TV yayın akışı listesi
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 6 Nisan cumartesi TV yayın akışı...
KANAL D yayın akışı 6 Nisan 2024
07:00 Gülizar
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Gırgıriye'de Şenlik Var (Yerli Sinema)
15:30 Taş Kağıt Makas
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Çember: Ölüm Bizi Ayırına Kadar (Yerli Sinema)
03:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
05:30 Müzik Arası
TV8 yayın akışı 6 Nisan 2024
06:00 Dizi
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
02:30 Gazete Magazin
05:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
NOW yayın akışı 6 Nisan 2024
07:45 Kamera Arkası
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:00 Korkma Ben Yanındayım
14:30 Şahane Hayatım
15:45 Kzıl Goncalar
19:00 Gülbin Tosun Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Korkma Ben Yanındayım
23:30 Kirli Sepeti
02:15 Kefaret
03:45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
05:15 Adım Farah
SHOW TV yayın akışı 6 Nisan 2024
08:00 Arım Balım Peteğim
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Şaşkın Damat
14:45 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Kızılcık Şerbeti
03:00 Bahar
05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV yayın akışı6 Nisan 2024
06:00 Kuruluş Osman
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Sihirli Yollar (Yabancı Sinema)
12:30 Kardeşlerim
16:40 Baba Parası (Yerli Sinema)
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Kardeşlerim
00:20 Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi (Yabancı Sinema)
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:30 Mevlid ve Süleyman Çelebi
STAR TV yayın akışı 6 Nisan 2024
08:30 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:30 Özlem Denizmen ile Para Durumu
10:30 Müge İle TV Dergisi
11:30 Sakla Beni
14:00 Ömer
16:00 Yerli Dizi Tekrarı
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Bay Link Kayıp Efsane (Yabancı Sinema) 21:45 Bay Link Kayıp Efsane
23:50 Yerli Dizi Tekrarı
02:30 Aramızda Kalsın
03:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
05:00 Söz
06:30 Erkenci Kuş
TRT 1 yayın akışı 6 Nisan 2024
05:30 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:05 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif 06:05 Bir Sevdadır
08:40 Kara Ağaç Destanı
13:10 Mehmed: Fetihler Sultanı
15:25Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:15 Ramazan Sevinci
19:45 Ana Haber
20:15 Gönül Dağı
23:55 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı 01:30 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
03:25 Sahur Bereketi
05:05 Kapanış