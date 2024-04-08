Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 8 Nisan 2024 pazartesi TV yayın akışı listesi
Bugün hangi diziler var, bu akşam televizyonda ne var soruları seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün hangi dizi var? Bu akşam televizyonda ne var? Kanal D, TV8, NOW, Show TV, ATV, STAR TV, TRT 1 yayın akışı nasıl? İşte 8 Nisan pazartesi TV yayın akışı...
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KANAL D yayın akışı 8 Nisan 2024
- 06:45 Sihirli Annem
- 09:00 Taş Kağıt Makas
- 11:00 Camdaki Kız
- 12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
- 13:15 Gelinim Mutfakta
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:40 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Mahalleden Arkadaşlar
- 22:15 Yerli Sinema Mahalleden Arkadaşlar MovieContainer
- 00:15 Yerli Sinema Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü
- 02:15 Yerli Sinema Selahaddin Eyyubi
- 03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
- 05:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
TV8 yayın akışı 8Nisan 2024
- 06:00 Gençlik Rüzgarı
- 07:15 8’de Sağlık
- 08:30 Aramızda Kalmasın
- 11:15 Survivor All Star 2024
- 14:00 Survivor Ekstra
- 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star 2024
- 00:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
- 02:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 03:45 Aramızda Kalmasın
- 04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan
NOW yayın akışı 8 Nisan 2024
- 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat10:30 Kızıl Goncalar
- 12:00 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
- 12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
- 13:30 Korkma Ben Yanındayım
- 16:30 Yerli Sinema Prestij Meselesi
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Kızıl Goncalar
- 23:45 Korkma Ben Yanındayım
- 02:00 Kefaret
- 03:45 Fatih Savaş İle Ramazan Sohbetleri
- 05:15 Adım Farah
SHOW TV yayın akışı 8 Nisan 2024
- 07:15 Güzel Günler
- 10:30 Yerli Sinema Tatlı Dillim
- 12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Yerli Sinema Avanak Abdi
- 21:45 Yerli Sinema Tarzan Rıfkı
- 23:45 Yerli Sinema Avanak Abdi
- 01:30 Bahar
- 03:30 Tarzan Rıfkı
- 05:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
ATV yayın akışı 8 Nisan 2024
- 06:50 Kuruluş Osman
- 08:00 Kahvaltı Haberleri
- 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
- 13:00 ATV Gün Ortası
- 14:00 Mutfak Bahane
- 16:00 Esra Erol’da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğu ile İftar
- 20:00 Yaban Çiçekleri
- 23:45 Kardeşlerim
- 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğu ile Sahur
- 05:30 Mevlid ve Süleyman Çelebi
STAR TV yayın akışı 8 Nisan 2024
- 07:00 Erkenci Kuş
- 09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlamak
- 16:15 Söz
- 18:15 Star Ana Haber
- 19:00 Çok Güzel Hareketler 2
- 20:00 Yerli Sinema Vizontele
- 22:30 Ömer
- 01:30 Yerli Sinema Vizontele
- 03:20 Aramızda Kalsın
- 03:45 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
- 05:00 Söz
TRT 1 yayın akışı 8 Nisan 2024
- 06:00 Benim Adım Melek
- 09:00 Aziz Mahmud Hüdayi: Aşkın Yolculuğu
- 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13:15 Kod Adı Kırlangıç
- 17:00 Lingo
- 18:15 Ramazan Sevinci
- 19:50 Ana Haber
- 20:20 İddiaların Aksine
- 20:25 Yabancı Sinema Çağrı
- 23:45 Kara Ağaç Destanı
- 02:15 Mesnevi’den Hikayeler
- 03:20 Sahur Bereketi