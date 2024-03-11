Bugün hava nasıl olacak? 11 Mart 2024 hava durumu tahminleri il il yayımlandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimler ile Marmara’nın parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Ülkemiz genelinde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney, güney kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uyarılar

Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölgelerimizde Hava

Marmara

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Edirne, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İstanbul, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Kırklareli, 17°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Kocaeli, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Afyonkarahisar, 17°C

Az bulutlu ve açık

Denizli, 21°C

Az bulutlu ve açık

İzmir, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Manisa, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Adana, 20°C

Az bulutlu ve açık

Antalya, 20°C

Az bulutlu ve açık

Hatay, 21°C

Az bulutlu ve açık

Mersin, 20°C

Az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Ankara, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Çankırı, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Konya, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Bolu, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Düzce, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Sinop, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Amasya, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Samsun, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Tokat, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Trabzon, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don ile sis ve pus olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

Kars, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

Malatya, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Van, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı beklenmektedir.

Diyarbakır, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Siirt, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Şanlıurfa, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Denizlerde hava

Güney Ege’de fırtına; Doğu Karadeniz ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Karadeniz

Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde batısı yer yer puslu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren doğusu 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 4 ila 6, gece 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.

Marmara

Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu, gece saatlerinde batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus ve yağış anında orta.

Ege

Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 7; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, gece saatlerinde kuzeyi 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, gece saatlerinde güneyi 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

Akdeniz

Hava durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batısı güneydoğudan; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

Van Gölü

Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, pus anında orta.