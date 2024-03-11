Bugün hava nasıl olacak? 11 Mart 2024 hava durumu tahminleri il il yayımlandı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il hava durumu tahminleri yayımlandı. Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimler ile Marmara’nın parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il 11 Mart 2024 hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimler ile Marmara’nın parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığı: Ülkemiz genelinde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güney, güney kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Uyarılar
Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölgelerimizde Hava
Marmara
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Edirne, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İstanbul, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Kırklareli, 17°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Kocaeli, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Ege
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Afyonkarahisar, 17°C
Az bulutlu ve açık
Denizli, 21°C
Az bulutlu ve açık
İzmir, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Manisa, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Adana, 20°C
Az bulutlu ve açık
Antalya, 20°C
Az bulutlu ve açık
Hatay, 21°C
Az bulutlu ve açık
Mersin, 20°C
Az bulutlu ve açık
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Ankara, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Çankırı, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Konya, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Bolu, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Düzce, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Sinop, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Amasya, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Samsun, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Tokat, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Trabzon, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don ile sis ve pus olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Erzurum, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
Kars, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
Malatya, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Van, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus olayı beklenmektedir.
Diyarbakır, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Siirt, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Denizlerde hava
Güney Ege’de fırtına; Doğu Karadeniz ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Karadeniz
Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde batısı yer yer puslu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren doğusu 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 4 ila 6, gece 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, pus anında orta.
Marmara
Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu, gece saatlerinde batısı sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus ve yağış anında orta.
Ege
Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu gece saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 7; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, gece saatlerinde kuzeyi 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, gece saatlerinde güneyi 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
Akdeniz
Hava durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batısı güneydoğudan; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
Van Gölü
Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, pus anında orta.