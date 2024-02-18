Bugün hava nasıl olacak? 18 Şubat 2024 hava durumu tahminleri il il yayımlandı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il hava durumu tahminleri yayımlandı. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Akdeniz kıyıları, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu Güney Doğu Anadolu güney ve doğusu ile Antalya'nın doğusu, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu tahminleri…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç), Doğu Akdeniz kıyıları, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Doğu Anadolu'nun doğusu Güney Doğu Anadolu güney ve doğusu ile Antalya'nın doğusu, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak; Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Uyarılar
Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölgelerimizde hava
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Edirne, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli, 11°C
Parçalı bulutlu
Kocaeli, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Ege
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Afyonkarahisar, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
Denizli, 14°C
Parçalı bulutlu
İzmir, 16°C
Parçalı bulutlu
Muğla, 16°C
Parçalı bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz kıyıları ile Antalya'nın doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Adana, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak yağışlı
Antalya, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak yağışlı
Hatay, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Mersin, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli( Eskişehir hariç) aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Ankara, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
Eskişehir, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
Konya, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu
Yozgat, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Batı Karadeniz
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Bolu, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Düzce, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Kastamonu, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Zonguldak, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Orta ve doğu Karadeniz
Çok bulutlu, bölge genelinin (Gümüşhane ve Bayburt hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Artvin, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Samsun, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Tokat, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Trabzon, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Doğu Anadolu
Çok bulutlu, doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsü ile kaplı eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Erzurum, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Kars, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Malatya, 11°C
Çok bulutlu
Van, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Çok bulutlu, güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Diyarbakır, 13°C
Çok bulutlu
Gaziantep, 13°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Siirt, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Şanlıurfa, 16°C
Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı