Bugün hava nasıl olacak? 23 Şubat 2024 hava durumu tahminleri il il yayımlandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun aralıklı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının artacağı, yurt genelinde bugün mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Uyarılar

Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölgelerimizde hava

Marmara

Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

Edirne, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İstanbul, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Kocaeli, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Afyonkarahisar, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Denizli, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

Manisa, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Adana, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

Antalya, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Hatay, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

Mersin, 21°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ankara, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Konya, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Sivas, 10°C

Parçalı bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bolu, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Düzce, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Kastamonu, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Orta ve doğu Karadeniz

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Amasya, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Samsun, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Tokat, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Trabzon, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerde yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Kars, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Malatya, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu

Van, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Gaziantep, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Siirt, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Şanlıurfa, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Denizlerde hava

Fırtına beklenmiyor.

Karadeniz

Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

Marmara

Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

Ege

Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneyi güneydoğudan 4 ila 6; Güney Ege’de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

Akdeniz

Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

Van Gölü

Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.