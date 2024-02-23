Bugün hava nasıl olacak? 23 Şubat 2024 hava durumu tahminleri il il yayımlandı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il hava durumu tahminleri yayımlandı. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun aralıklı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il 23 Şubat hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun aralıklı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının artacağı, yurt genelinde bugün mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Uyarılar
Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölgelerimizde hava
Marmara
Parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
Edirne, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İstanbul, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Kocaeli, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Ege
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Afyonkarahisar, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Denizli, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İzmir, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
Manisa, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Adana, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
Antalya, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Hatay, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
Mersin, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ankara, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Konya, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Sivas, 10°C
Parçalı bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Düzce, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Orta ve doğu Karadeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Amasya, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Samsun, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Tokat, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Trabzon, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerde yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Erzurum, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Kars, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Malatya, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif yağmurlu
Van, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Gaziantep, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Siirt, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Şanlıurfa, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Denizlerde hava
Fırtına beklenmiyor.
Karadeniz
Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
Marmara
Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
Ege
Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneyi güneydoğudan 4 ila 6; Güney Ege’de güneyli yönlerden, sabah saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
Akdeniz
Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
Van Gölü
Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.