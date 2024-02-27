Bugün hava nasıl olacak? 27 Şubat 2024 hava durumu tahminleri il il yayımlandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Uyarılar

Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölgelerimizde hava

Marmara

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Edirne, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Afyonkarahisar, 14°C

Parçalı bulutlu

Denizli, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir, 20°C

Parçalı bulutlu

Muğla, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

Antalya, 19°C

Çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı

Hatay, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Mersin, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

Eskişehir 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Konya 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Sivas -2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bolu, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

Düzce, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

Sinop, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Zonguldak, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Orta ve doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Amasya, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Samsun, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Tokat, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Trabzon, 15°C

Az bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

Kars, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

Malatya, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Van, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

Gaziantep, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

Siirt, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

Şanlıurfa, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Denizlerde hava

Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında fırtına; Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Karadeniz

Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı zamanla güneydoğudan, 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar doğusunun açıkları doğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Doğu Karadeniz'in doğusunun açıkları 3,5 m, Görüş: İyi.

Marmara

Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

Ege

Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, güneyi 5 ila 7, zamanla 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Akdeniz

Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 5 ila 7, Antalya Körfezi kuzeyli yönlerden 3 ila 5, akşam saatlerinde geneli 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunun güneyi 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

Van Gölü

Hava durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi.