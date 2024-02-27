Bugün hava nasıl olacak? 27 Şubat 2024 hava durumu tahminleri il il yayımlandı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il hava durumu tahminleri yayımlandı. Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Antalya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Uyarılar
Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölgelerimizde hava
Marmara
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Edirne, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
Ege
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Afyonkarahisar, 14°C
Parçalı bulutlu
Denizli, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İzmir, 20°C
Parçalı bulutlu
Muğla, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney kesimleri ve Burdur'un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
Antalya, 19°C
Çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı
Hatay, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Mersin, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Çankırı çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Konya 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Sivas -2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı
Düzce, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
Sinop, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Amasya, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Samsun, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Tokat, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon, 15°C
Az bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Erzurum, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
Kars, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
Malatya, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Van, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Siirt, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
Şanlıurfa, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Denizlerde hava
Doğu Karadeniz'in doğusunun açıklarında fırtına; Güney Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Karadeniz
Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı zamanla güneydoğudan, 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar doğusunun açıkları doğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Doğu Karadeniz'in doğusunun açıkları 3,5 m, Görüş: İyi.
Marmara
Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.
Ege
Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, güneyi 5 ila 7, zamanla 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Akdeniz
Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 5 ila 7, Antalya Körfezi kuzeyli yönlerden 3 ila 5, akşam saatlerinde geneli 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunun güneyi 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Van Gölü
Hava durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi.