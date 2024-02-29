Bugün hava nasıl olacak? 29 Şubat 2024 hava durumu tahminleri il il yayımlandı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il hava durumu tahminleri yayımlandı. Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı: Mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Uyarılar
Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölgelerimizde hava
Marmara
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
Edirne, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İstanbul, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
Kırklareli, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Kocaeli, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
Ege
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
Afyonkarahisar, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Denizli, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İzmir, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Muğla, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
Adana, 23°C
Az bulutlu
Antalya, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Hatay, 18°C
Az bulutlu
Mersin, 21°C
Az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
Ankara, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
Konya, 16°C
Az bulutlu
Sivas, 13°C
Az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
Bolu, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Düzce, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
Sinop, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Amasya, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Samsun, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Tokat, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
Trabzon, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Erzurum, 7°C
Az bulutlu
Kars, 8°C
Az bulutlu
Malatya, 17°C
Az bulutlu
Van, 5°C
Az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
Diyarbakır, 15°C
Az bulutlu ve açık
Gaziantep, 16°C
Az bulutlu ve açık
Siirt, 14°C
Az bulutlu ve açık
Şanlıurfa, 17°C
Az bulutlu ve açık
Denizlerde hava
Güney Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Karadeniz
Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
Marmara
Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
Ege
Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
Akdeniz
Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren batısı 5 ila 7, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz’in batısı yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
Van Gölü
Hava durumu: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, pus anında orta.