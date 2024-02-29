Bugün hava nasıl olacak? 29 Şubat 2024 hava durumu tahminleri il il yayımlandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Uyarılar

Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölgelerimizde hava

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Edirne, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İstanbul, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

Kırklareli, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Kocaeli, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

Ege

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

Afyonkarahisar, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Denizli, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İzmir, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Muğla, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

Adana, 23°C

Az bulutlu

Antalya, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Hatay, 18°C

Az bulutlu

Mersin, 21°C

Az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Ankara, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Eskişehir, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Konya, 16°C

Az bulutlu

Sivas, 13°C

Az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Bolu, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

Düzce, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

Sinop, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Zonguldak, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Amasya, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Samsun, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Tokat, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

Trabzon, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum, 7°C

Az bulutlu

Kars, 8°C

Az bulutlu

Malatya, 17°C

Az bulutlu

Van, 5°C

Az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Diyarbakır, 15°C

Az bulutlu ve açık

Gaziantep, 16°C

Az bulutlu ve açık

Siirt, 14°C

Az bulutlu ve açık

Şanlıurfa, 17°C

Az bulutlu ve açık

Denizlerde hava

Güney Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

Karadeniz

Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu, yer yer sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren doğusu 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

Marmara

Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

Ege

Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

Akdeniz

Hava durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren batısı 5 ila 7, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz’in batısı yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

Van Gölü

Hava durumu: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, pus anında orta.