Bugün hava nasıl olacak? 3 Mart 2024 hava durumu tahminleri il il yayımlandı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Batı ve (Ordu hariç) Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana'nın batı, Mersin'in doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden, Trakya ile yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Uyarılar

Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Bölgelerimizde hava

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Edirne, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya'nın kuzey çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Denizli, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İzmir, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

Muğla, 17°C

Parçalı bulutlu

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in kuzeyi ile Adana'nın batı, Mersin'in doğu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Antalya, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

Hatay, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

Mersin, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, (Eskişehir dışında) bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

Eskişehir, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Konya, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

Sivas, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Bolu, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Düzce, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Sinop, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Zonguldak, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Orta ve doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, (Ordu dışında) Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Amasya, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Samsun, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Tokat, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Trabzon, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Erzurum, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

Kars, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

Malatya, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

Van, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Diyarbakır, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Gaziantep, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

Siirt, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

Şanlıurfa, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri sağanak yağışlı

Denizlerde hava

Fırtına beklenmiyor.

Karadeniz

Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

Marmara

Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, güneyi aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

Ege

Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege’nin kuzeyi öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 2 ila 4; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, güneyi 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

Akdeniz

Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

Van Gölü

Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, zaman zaman kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.