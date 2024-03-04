Bugün hava nasıl olacak? 4 Mart 2024 hava durumu tahminleri il il yayımlandı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il hava durumu tahminleri yayımlandı. Ülkemizde hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Balıkesir'in doğusu, Bursa, Çanakkale Osmaniye, Hatay, Ankara, Çankırı, Karaman, Sinop, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan, Kars, Erzurum ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Ege ile doğu kesimlerde yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden, Trakya ile yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Uyarılar
Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölgelerimizde hava
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, Bursa ve Kocaeli çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Edirne, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Kocaeli 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
Denizli, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İzmir, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
Muğla, 17°C
Parçalı bulutlu
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Isparta, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak yağışlı
Antalya, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun iç kesimleri sağanak yağışlı
Hatay, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Mersin, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Karaman, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
Eskişehir, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Konya, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Sivas, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Bolu, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Düzce, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Sinop, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Zonguldak, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Amasya, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Samsun, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Tokat, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRrabzon, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Erzurum, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
Kars, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
Malatya, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Van, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Diyarbakır, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
Siirt, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
Denizlerde hava
Güney Ege’de fırtına, Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Karadeniz
Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Marmara
Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve güneydoğu, akşam kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
Ege
Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, gece 5 ila 7, güneyinin açıkları 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam 2,5 m, gece 3,0 ila 4,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.
Akdeniz
Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Van Gölü
Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.