Bugün hava nasıl olacak? 7 Mart 2024 hava durumu tahminleri il il yayımlandı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il il hava durumu tahminleri yayımlandı. Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Bilecik hariç), Kıyı Ege, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güneyi ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara(Bilecik hariç), Kıyı Ege, Karadeniz( Düzce ve Bolu hariç ) Doğu Anadolu( Malatya ve Elazığ hariç), Güney Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güneyi ve Hatay'ın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzey ve batı, Marmara'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Uyarılar
Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Bölgelerimizde hava
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Edirne, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İstanbul, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Kırklareli, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Kocaeli, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Denizli, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İzmir, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Muğla, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyıları sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Adana ve Osmaniye'nin güneyi ile Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güneyi sağanak yağışlı
Antalya, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
Hatay, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısı sağanak yağışlı
Mersin, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin aralıklı yağmurlu yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
Konya, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Sivas, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Batı Karadeniz
Çok bulutlu ve bölge genelinin (Bolu ve Düzce hariç) yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu, 12°C
Çok bulutlu
Düzce, 14°C
Çok bulutlu
Sinop, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Zonguldak, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Orta ve doğu Karadeniz
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Amasya, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Samsun, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Tokat, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Trabzon, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Doğu Anadolu
Çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya ve Elazığ hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Erzurum, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
Kars, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
Malatya, 12°C
Çok bulutlu
Van, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Gaziantep, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
Siirt, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Şanlıurfa, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Denizlerde hava
Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Karadeniz
Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, doğusu 1,5 ila 2,5m, yer yer 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Marmara
Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 aksam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Ege
Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Akdeniz
Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, , Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Van Gölü
Hava durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.