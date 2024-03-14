Bugün motorine, benzine zam veya indirim var mı? 14 Mart güncel akaryakıt fiyatları
Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında bu hafta indirim veya zam var mı sürekli takip ediyor. Peki, 14 Mart’ta akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi? 14 Mart 2024 akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte bazı iller için 14 Mart 2024 güncel akaryakıt fiyatları…
14 Mart’ta akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim geldi mi?
15 Mart'tan itibaren motorine 1 lira 10 kuruş, benzin grubuna ise 1 lira 53 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zamlar gece yarısından sonra fiyatlara yansıyacak. İşte 14 Şubat 2024 güncel akaryakıt fiyatları;
İstanbul Avrupa
Benzin Fiyatı: 40.53 TL/L
Motorin Fiyatı: 40.77 TL/L
LPG fiyatı: 21.95 TL/L
İstanbul Anadolu
Benzin fiyatı: 40.44 TL/L
Motorin fiyatı: 40.70 TL/L
LPG fiyatı: 21.43 TL/L
İzmir
Benzin Fiyatı: 41.46 TL/L
Motorin Fiyatı: 41.76 TL/L
LPG fiyatı: 21.51 TL/L
Ankara
Benzin Fiyatı: 41.26 TL/L
Motorin Fiyatı: 41.56 TL/L
LPG fiyatı: 21.85 TL/L
Adana
Benzin Fiyatı: 41.88 TL/L
Motorin Fiyatı: 42.16 TL/L
LPG fiyatı: 21.73 TL/L