Bugün ne sınavı var? Bugün sınav mı var? 17 Mart 2024 pazar sınav takvimi!
Okul önlerindeki kalabalık nedeniyle sınav mı var, bugün ne sınavı var soruları araştırılmaya başlandı. Bu hafta sonu yapılacak sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile netlik kazandı. Peki, bugün ne sınavı var? Bugün sınav mı var? İşte 17 Mart 2024 pazar sınav takvimi...
Bugün ne sınavı var?
Bugün 2024-TUS 1. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem sınavları yapılacak. 2024-TUS 14 ilde, 2024-STS Tıp Doktorluğu ise yalnız Ankara'da yapılacak.
Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15’te başlayacak, 12.30’da sona erecek. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45’te başlayacak, 17.00 ’de sona erecek. Sınavlar 100 sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak.
İki aşamada gerçekleştirilecek STS Tıp Doktorluğu sınavının birinci aşaması saat 10.15’te başlayacak, 12.30’da sona erecek. İkinci aşaması ise saat 14.45’te başlayacak, 17.00’de sona erecek. Sınavlar 100 sorudan oluşacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak.