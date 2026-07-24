Bugün seçim olsa Yeni Parti ne kadar oy alır? İşte temmuz ayı anketi!

AREA Araştırma'nın Temmuz 2026'da kamuoyuyla paylaştığı son anket, seçmenlerin siyasi parti tercihlerini, mevcut hükümetin performansına dair kanaatlerini ve dış politikaya yönelik bakış açarlarını gözler önüne serdi.

Araştırma, 11-15 Temmuz tarihleri arasında 81 ilin tamamındaki 183 ilçede, 18 yaş ve üzeri 2 bin 30 kişiyle bilgisayar destekli telefon görüşmesi yöntemiyle gerçekleştirildi. Çalışmanın hata payı yüzde 95 güven düzeyinde artı-eksi yüzde 2,18 olarak hesaplandı. Veriler, 14 Mayıs 2023 milletvekili seçiminde oy verilen partiye göre ağırlıklandırıldı.

AK Parti liderliğini koruyor

“Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlarda, toplam seçmen üzerinden AK Parti yüzde 29,1 ile ilk sırada yer aldı. Araştırmada ayrı bir seçenek olarak sunulan “Özgür Özel’in kuracağı parti” yüzde 16,5, CHP yüzde 10, DEM Parti yüzde 7,4, MHP yüzde 6,9 ve İYİ Parti yüzde 5,1 oranında destek gördü.

Kararsız olduğunu veya hiçbir partiye oy vermeyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 15 olarak ölçüldü.

Kararsızlar dağıtılarak yapılan geçerli oy hesabında ise AK Parti’nin oranı yüzde 34,2’ye çıktı. Özgür Özel’in kuracağı varsayımsal parti yüzde 19,4, CHP yüzde 11,8, DEM Parti yüzde 8,7, MHP yüzde 8,1 ve İYİ Parti yüzde 6 olarak hesaplandı.

Ekonomi politikasında memnuniyetsizlik

Katılımcıların yüzde 40,7’si hükümeti genel olarak başarılı, yüzde 56’sı başarısız buldu. Yüzde 3,3’lük kesim ise görüş bildirmedi.

Ekonomi politikasına ilişkin sonuçlarda eleştirilerin daha belirgin olduğu görüldü. Seçmenlerin yüzde 71,4’ü hükümetin ekonomi politikasını başarısız bulduğunu söylerken, başarılı bulanların oranı yüzde 26,1’de kaldı.

Ekonomi politikasını başarısız bulanların oranı CHP seçmenlerinde yüzde 94,5, İYİ Parti seçmenlerinde yüzde 91,7 ve DEM Parti seçmenlerinde yüzde 96,2 olarak ölçüldü. AK Parti seçmenlerinin yüzde 66,9’u, MHP seçmenlerinin ise yüzde 52,9’u ekonomi politikasını başarılı buldu.

Hükümetin dış politika yönetimi ise ekonomiden farklı bir tablo ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 57,1’i dış politika yönetimini başarılı, yüzde 38,3’ü başarısız olarak değerlendirdi.

Savunma yatırımlarına geniş destek

Araştırmanın en yüksek destek oranlarından biri savunma sanayisi yatırımlarında kaydedildi. Katılımcıların yüzde 86’sı Türkiye’nin savunma sanayisi yatırımlarını desteklediğini bildirdi. Yatırımlara karşı çıkanların oranı yüzde 10,7 oldu.

Destek AK Parti seçmenlerinde yüzde 95,1, MHP seçmenlerinde yüzde 97,1, İYİ Parti seçmenlerinde yüzde 87,3 ve CHP seçmenlerinde yüzde 76,5 olarak ölçüldü. DEM Parti seçmenlerinde de destek oranı yüzde 69,3’e ulaştı.

Seçmenlerin yüzde 72,7’si savunma sanayisi yatırımlarının ekonomiye katkı sağlayacağını düşünürken, bu görüşe katılmayanların oranı yüzde 23,1 oldu.

Erdoğan’ın adaylığı ve siyasi dengeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir dönem daha ülkeyi yönetmesi gerektiği görüşüne katılanların oranı yüzde 36,5, katılmayanların oranı yüzde 58,2 olarak belirlendi. Katılımcıların yüzde 5,3’ü görüş belirtmedi.

Erdoğan’ın bir dönem daha görev yapması gerektiğini düşünenlere bunun nedeni de soruldu. Bu grubun yüzde 27,9’u “alternatifi veya rakibi olmadığını”, yüzde 21,6’sı “daha iyisinin olmadığını ve başarılı olduğunu”, yüzde 16,9’u ise “güçlü lider ve güçlü yönetim” gerekçesini dile getirdi.

Dış politika ve savunma sanayisindeki başarıları gerekçe gösterenlerin oranı yüzde 12,4 oldu.

İmamoğlu anketinde 'siyasi amaç' görüşü önde

Ekrem İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk iddialarının ele alındığı soruda katılımcıların yüzde 45,9’u iddialara katılmadığını ve sürecin siyasi amaçlı olduğunu düşündüğünü bildirdi. İddiaların doğru olduğuna inananların oranı yüzde 37,1, görüş bildirmeyenlerin oranı yüzde 17 oldu.

İddiaların siyasi amaçlı olduğunu düşünenlerin oranı CHP seçmenlerinde yüzde 74,9, İYİ Parti seçmenlerinde yüzde 77,1 ve DEM Parti seçmenlerinde yüzde 66,9 olarak ölçüldü. AK Parti seçmenlerinin yüzde 71,7’si ise iddiaların doğru olduğuna inandığını belirtti.

Merkez sol yeni parti beklentisi

Araştırmanın soru formunda, “CHP Genel Başkanlığına dönen Kemal Kılıçdaroğlu” ifadesiyle yöneltilen sorularda katılımcıların yüzde 61,3’ü Kılıçdaroğlu’nun partiyi “ahlak vurgusuyla arındırma” vaadini olumsuz karşıladı. Olumlu karşılayanların oranı yüzde 29,4’te kaldı.

Kılıçdaroğlu’nun bundan sonra ne yapması gerektiği sorusuna katılımcıların yüzde 59,7’si “derhal kurultay kararı almalı” yanıtını verdi. “Arınma vaadini gerçekleştirdikten sonra kurultay yapmalı” diyenlerin oranı yüzde 21,9 oldu.

Özgür Özel ve arkadaşlarının izlemesi gereken yola ilişkin soruda ise yüzde 48,2’lik kesim yeni bir parti kurulmasını istedi. CHP içinde kalarak mücadeleye devam edilmesini savunanların oranı yüzde 33,5 olarak kaydedildi.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun farklı siyasi eğilimleri kapsayan yeni bir parti kurması halinde bu partiye oy verebileceğini söyleyenlerin oranı yüzde 32,1 oldu. Katılımcıların yüzde 18,3’ü kararsız kalacağını, yüzde 49,6’sı ise oy vermeyeceğini belirtti. Yeni partinin siyasi konumuna ilişkin en fazla verilen yanıt yüzde 35,8 ile “merkez sol” olurken, yüzde 30,7 “merkez” yanıtını verdi.

Mansur Yavaş en yüksek olumlu kanaatte

Araştırmada değerlendirilen dört siyasetçi arasında Mansur Yavaş yüzde 60,6’lık olumlu kanaat oranıyla ilk sırada yer aldı. Yavaş hakkında olumsuz görüş bildirenlerin oranı yüzde 33 oldu.

Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olumlu kanaat yüzde 47,9, olumsuz kanaat yüzde 46,2 olarak ölçüldü. Özgür Özel için olumlu kanaat yüzde 45,9, olumsuz kanaat yüzde 47,7; Ekrem İmamoğlu için olumlu kanaat yüzde 41,9, olumsuz kanaat yüzde 49,3 olarak belirlendi.

“Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde kim Cumhurbaşkanı olmalıdır?” şeklindeki açık uçlu soruda Erdoğan yüzde 30,2 ile ilk sırada yer aldı. Erdoğan’ı yüzde 19,1 ile Mansur Yavaş, yüzde 14,1 ile Ekrem İmamoğlu takip etti. Fikri olmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 15,5 oldu.

Araştırma sonuçları, seçmenin ekonomi yönetimine ilişkin eleştirilerinin güçlendiğini; buna karşılık dış politika, NATO üyeliği ve savunma sanayisi gibi başlıklarda daha yüksek destek oranlarının ortaya çıktığını gösteriyor. Bulgular, araştırmanın gerçekleştirildiği 11-15 Temmuz 2026 dönemindeki seçmen beyanlarını yansıtıyor.