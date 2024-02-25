Bugün sınav mı var? Bugün ne sınavı var? 25 Şubat 2024 pazar sınav takvimi!
Okul önlerindeki kalabalık nedeniyle sınav mı var, bugün ne sınavı var soruları araştırılmaya başlandı. Bu hafta sonu yapılacak sınavlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile netlik kazandı. Peki, bugün (25 Şubat Pazar) ne sınavı var? İşte detaylar...
Bugün (25 Şubat Pazar) ne sınavı var?
Bu hafta sonu ÖSYM tarafından YÖKDİL sınavı gerçekleştiriliyor. 25 Şubat 2024 Pazar günü Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı uygulanacak.
YÖKDİL sınavı 25 Şubat Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2024-YÖKDİL/1 sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.
YÖKDİL sınavı 3 saat (180 dakika) sürecek. Toplam 80 sorunun yer olacağı sınav 13.15'te sona erecek.