Bugün son gün: Çift IMEI dönemi sona eriyor, hatlar kesilecek

Mağduriyet yaşamak istemeyenlerin telefonlarından *#06# tuşlamasını yaparak 15 haneli IMEI numarasına ulaşmaları önem arz ediyor.

e-Devlet üzerinden 'IMEI Sorgulama' ekranına girerek; cihazın kayıtlı olup olmadığını, 'kayıt dışı' uyarısı alıp almadığını veya usulsüz kullanımda olup olmadığını saniyeler içinde görebilirsiniz.

Hangi tarih baz alınmalı?

Ocak 2026 tarihi itibarıyla kaçak telefon sahiplerine BTK tarafından gelen SMS tarihinin baz alınması gerekiyor.

5 Ocak 2026 tarihinde gelen SMS ile kaçak telefonun kaydettirilmesi uyarısı yapıldıysa 5 Mayıs 2026 tarihine kadar telefon iletişime açık kalabiliyor.

Mayıs ayında alan uzun kullanıyor

Telefonu 1 Mayıs'ta aldığınız varsayılırsa ilk 4 aylık süreç, 31 Ağustos 2026 tarihinde bitiyor.

e-SIM ya da diğer SIM kart yuvasına geçiş yaptığınız da 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında ikinci 4 ayı bitirmiş oluyorsunuz.

Fakat bu noktadan sonra bir takvim yılı dolmuş olacağı için 1 Ocak- 31 Ağustos tarihleri arasında arasında diğer yılın bir takvim yılı süresini dolduracağınızdan dolayı telefonu yine kullanabiliyorsunuz ve bu sayede 16 ay boyunca aralıksız olarak telefondan yararlanıyorsunuz.

E-SIM avantajı

Yeni nesil telefonlarda e-SIM bulunduğu için yurt dışı telefonlar fiziki SIM'le 120 gün, e-SIM ile 120 gün daha kullanılarak 240 gün kullanım yapılabiliyor.

240 günden sonra telefon kullanıma kapatılıyor.

IMEI kayıt ücreti 54 bin 250 lira

Bu sene itibariyle IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 lira oldu.

Kaçak telefonlarını kaydettirmek isteyenler, 54 bin 258 lira ödeyerek telefonun iletişime kapanmasını engelleyebilir.

Android'lerde IMEI atılıyor, IOS'lara müdahale edilemiyor

Android telefonlara yasa dışı olarak IMEI atılarak kullanım sağlanıyor.

İnternete girebilen bir telefonun IMEI'si yurt dışından satın alınan telefonun IMEI'si olarak tanıtılıyor ve kullanım sağlanıyor.

Piyasadan ucuz ikinci el, hurda ancak iletişime kapatılmamış IMEI'li Android telefonlar, son model yurt dışından alınmış cihazlara işleniyor ve kapanma riski olmaksızın kullanılabiliyor.

Cnbc-e'nin derlediği habere göre, IOS yazılıma sahip cihazlara ise IMEI atma işlemi gerçekleştirilemiyor. Android telefonlara bin-2 bin lira civarında IMEI atan telefoncular bulunuyor.

IMEI atma işlemi yasa dışı olduğu için yapılmaması gerekiyor.