Bugün yola çıkacaklar dikkat! Bu güzergâhlarda trafik kontrollü ilerliyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı-Gümüşova kesiminde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılarak sürücüler diğer şeritlere yönlendirilecek.

İzmir Çevre Yolu'nun Kanal-2 Köprüsü Aydın istikametindeki derz yenileme çalışmaları sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-5. kilometrelerinde kontrollü patlatma yapılacağından Konya-İstanbul ve İstanbul-Konya istikametleri 12.00-15.00 saatlerinde 15 dakikalığına trafiğe kapatılacak.

Antalya-Isparta yolunun 34-36, Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 11-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünel ve güzergahlarında yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. kilometrelerinde yüksek hızlı tren hattı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Havza-Vezirköprü yolunun 28-33. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım eski Havza-Vezirköprü servis yolundan sağlanıyor.

Dursunbey-Harmancık devlet yolunun 25-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nde aydınlatma ve otomasyon çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.