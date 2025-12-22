Buldan: Bu yasanın hiç zaman kaybetmeden çıkması gerekiyor

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol, EMEP’i partinin Genel Merkezi'nde ziyaret etti.

Heyeti, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ile Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca kapıda karşıladı. Saat 16.00’da başlayan görüşme, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, şunları söyledi:

"Önümüzdeki süreçte yeni bir dönemin de kapısının aralanacak"

“Ziyaretlerinden dolayı başta Pervin Hanım’a, Mithat Bey ve Özgür Bey’e teşekkürlerimizi ifade etmek isterim. Birkaç gündür bu tribünlerde yaşanan bu çirkin saldırılar karşısında özellikle Leyla Zana’nın yanında olduğumuzu, bu yaşanan gelişmeleri kınadığımızı ifade etmek isterim. Kürt sorununun çözümümde demokratik, eşit haklara dayalı bir çözüm için tartışmaların yoğunlaştığı, barış kapılarının aralandığı bir dönemde, ne yazık ki böyle çirkin şeylerle de karşılaşıyoruz. Bir kez daha Leyla Hanım’ın yanında olduğumuzu, bu tür sorunların, yakıştırmaların karşısında olduğunu belirtmek isterim. Birkaç gündür kamuoyunda süren tartışmaları hep birlikte izliyoruz. Sürece dair süren tartışmalar, komisyonun yaptığı çalışmalar, açıklanan raporlarla birlikte önümüzdeki süreçte yeni bir dönemin de kapısının aralanacağını ifade etmek isteriz. Bu raporların özellikle Kürt halkının taleplerini, isteklerini ve özlemlerini de yansıtan talepler konusunda zayıflıkların olduğunu da belirtmek isteriz. Biz parti olarak raporumuzu kamuoyuyla paylaştık.

"Çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz"

Şunu özellikle ifade etmek isteriz: 100 yıllık tarihsel bir sorunu, yaşanan acıların, çatışmaların, olumsuzlukların giderilmesi konusunda parti olarak dün de bugün de yarın da elimizden gelen çabayı göstereceğimizi, bu sürecin barışla taçlanması, eşit haklar temelinde sonuçlanması konusunda da çalışmalarımızı, düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün heyetle sürece dair hem onların hem kendi düşüncelerimizi öğrenme fırsatımız oldu. Önümüzdeki dönemde bu sürecin kanunlarla da güvence altına alınmasının, geliştirilmesi konusundaki çabaları takip edip konuşacağız. Esas olarak sürecin nihayete ermesi, barışın sağlanması için adımların atılmasını talep edeceğiz. Burada AİHM kararlarının uygulanması, belediye başkanlarının göreve dönmesi, demokratik hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kalkması da dahil olmak üzere bu çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

"Bu yasanın hiç zaman kaybetmeden çıkması gerekiyor"

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, görüşmeye ilişkin şöyle konuştu:

“EMEP Heyeti’ne heyetimiz adına teşekkür ediyoruz. Öylesi bir zaman içindeyiz ki her kesimin, her siyasi partinin desteğine ve katkısına ihtiyacımı var. Yaklaşık bir haftadır bütün siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşüyoruz. Bugün de EMEP’teyiz. Nelerin yapılması gerektiği konusunda birçok konuyu konuştuk. Şunun altını önemle çizmek isterim ki barışa en yakın olduğumuz bir dönemdeyiz. Onurlu bir barışın gerçekleşebilmesi için herkesin bu sürece katkı sunması gerekiyor. Artık ellerin değil gövdelerin taşın altına girmesi gerekiyor. Bu konuda biz her konuda EMEP’in desteğini gelinen aşamalarda gördük, sürece katkı sunduklarını izledik. Bundan sonra da bunu. devam edeceği konusunda yaptığımız görüşmede bir hemfikirlik var. Kürt sorunu ve demokratikleşme meselesi sadece DEM Parti’yi ve Kürtleri ilgilendiren bir mesele değil. Bu mesele 86 milyonu ilgilendiren bir mesele o yüzden de herkesin katkısına ihtiyacımız var. Yarın da Numan Kurtulmuş’u ziyaret edeceğiz ondan sonra da onlarla istişaremizi yapacağız. Bu turlar yarın sona erecek. Bir Cumhurbaşkanı görüşmesi kalacak onu da muhtemelen önümüzdeki günlerde planlamaya çalışacağız. Geldiğimiz aşama, ikinci aşama. Bu aşamada yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Onun istişarelerini yapıyoruz. Nasıl bir yasa çıkacak, kimleri kapsayacak… Dolayısıyla bu konuda iktidarın da önemli fikirlerini düşüncelerini öğrendik ama nihayetinde bu yasanın hiç zaman kaybetmeden, hızlıca çıkması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz.

"Kurallar kağıt üzerinde kalırsa nihai güvence sağlanmaz"

Mithat Sancar da "Bu görüşme ve paylaşma için teşekkür ederiz. Barışın güvencesi hukukla sağlanabilir ama belli ölçülerde, barışın hukuka ihtiyacı var. Hukukun nihai güvencesi ise siyasal mücadele ve demokratik toplum sahiplenmesidir. Eğer kuralları kâğıt üzerinde bırakırsanız, bunların nihai güvence sağlama imkanı olmaz. Esas olarak demokratik siyasette en geniş birliktelikleri oluşturmak ve toplumsal desteği de en yüksek düzeye çıkarmaktır" diye konuştu.