Buldan: Erdoğan, Anayasa'ya göre üçüncü kez aday olamazsın

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Anayasa Mahkemesinin (AYM), "HDP'yi kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması" başvurusunu reddettiğini anımsattı.

HDP'nin duruşunu ve gündemini değiştirmeye, bir belirsizlik ortamı yaratarak umutsuzluğu pompalamaya çalışanların kesinlikle başaramayacaklarını söyleyen Buldan, "AYM'nin bu kararı sarayın baskısı altında aldığını çok iyi biliyoruz. AKP-MHP kumpas ittifakı, AYM eliyle seçim sürecine siyasi müdahalede bulunma hazırlığı içerisinde." ifadelerini kullandı.

"HDP'ye Hazine yardımının kesilmesi için gizli tanık bulundu" diyen Buldan, şunları kaydetti:

"Gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan, tamamen komploya dayanan yüz sayfalık bir ifade kurguladılar. Bunu da ışık hızıyla AYM'ye servis yaptılar. Hukukun temel ilkelerine göre hareket etmesi gereken AYM de gizli tanığın servis yapılan gerçek dışı ifadelerine dayanarak HDP'nin Hazine yardımına bloke kararı koydu. Savcıları, hakimleri, kolluk güçlerini, valileri, imamları, bürokratları seçim kampanyasında Truva atı gibi kullanan AKP-MHP, bunlarla yetinmemiş olacak ki gizli tanıkları da seçim kampanyasına katıyor. HDP'ye yönelik kumpaslarından beslenmek isteyenlere diyorum ki size buradan bir ekmek asla çıkmayacaktır. HDP daha da güçlenerek yoluna devam edecektir."

"AKP-MHP ittifakının seçim kampanyasının birinci ayağının siyasi kumpaslar, diğer ayağının ise savaş politikaları" olduğunu iddia eden Buldan, "Mart başlarında seçim kararı kesinleştikten sonra Suriye'ye yönelik yeni bir operasyon başlatma hazırlığı yaptıkları artık bir sır değildir. Çünkü seçim meydanlarında halka verebilecekleri bir vaatleri yok." değerlendirmesini yaptı.

"EYT'lilerin maaşı 1 Ocak itibarıyla yapılmalı"

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili kanun teklifi ocak ayı itibarıyla yasalaşsaydı EYT'lilerin hesabına 12 milyar 650 milyon liranın yatmış olacağını aktaran Buldan, "Şimdi 'Martta maaşlar yatacak.' diye bir laf ediyorlar. EYT'lilerin şubat maaşına da çöktüklerinin farkındayız çünkü bu parayı yandaşlarına aktarmak için, seçim kampanyalarını yürütmek için ve trol ordularını beslenmek için kullandıklarını herkes biliyor. EYT yasalaştığında maaş hesaplaması ve ödemesi 1 Ocak itibarıyla yapılmalı ve EYT'lilerin hesabına yatırılmalı." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına da değinen Buldan, "Erdoğan, Anayasa'ya göre üçüncü kez aday olamazsın, bu çok açık ve nettir, adaylığın meşru değildir." dedi.

HDP'nin Türkiye'nin tüm sorunlarının çözümünde anahtar olduğunu ileri süren Buldan, HDP'nin seçimde sonucu belirleyen bir parti olacağını söyledi.

Partisinin Hazine yardımı hesabına bloke konulmasına karşı bağış kampanyası başlattıklarını anımsatan Buldan, şöyle konuştu:

"Dayanışma büyütür ve karanlığı dağıtır. Kampanyamıza dünyanın farklı yerlerinden binlerce cevap geldi, gelmeye de devam etmektedir. Tiyatrolar HDP için oynanmakta, konserler HDP için düzenlenmekte, her masada bir yer HDP için açılmaktadır. Bu çok değerli ve anlamlı bir dayanışmadır. Kumpaslarla HDP'yi durdurabileceklerini sananlar bizleri tanımıyorlar, tanıyacaklar. Okul harçlığını partisine bağışlayanların iradesiyle baş edemeyeceksiniz."