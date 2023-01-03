Buldan: HDP seçime hazır

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2022'nin AK Parti-MHP ittifakının ülkeyi uçuruma sürüklediği bir yıl olduğunu iddia ederek, iktidarın kötülüğü, hukuksuzluğu, ayrımcılığı ve eşitsizliği çoğaltmaya çalıştığını öne sürdü.

Kadınların 2022'de de hak, adalet ve özgürlük mücadelesinin en önünde yer aldığını söyleyen Buldan, "Biz kadınlar iyi biliyoruz; bu hukuk kadınların değil erkek düzeninin hukukudur. İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmeyeceğiz ve sözleşmenin yeniden uygulanması için mücadelemizden bir an bile geri durmayacağız. İstanbul'u nasıl kazandıysak İstanbul Sözleşmesi'ni de bir kez daha kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Bu yılın özgürlük ve başarı yılı olacağını dile getiren Buldan, şöyle konuştu:

"HDP, iktidarın tüm sıkıştırma politikasına karşı muhalefet alanını büyüttü, barıştan, özgürlükten yana bir söz üretmeyi, bir yol inşa etmeyi başardı. Aday tartışmalarını kişilerden çok demokratik zemine çekmeyi, ittifaklarını büyütmeyi ve genişletmeyi kendisine bir yol edindi. HDP'nin bileşeni olan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı sevgili Keskin Bayındır ve Diyarbakır İl Başkanı Hayrettin Altun gözaltına alınarak tutuklandı. Biz bu tutuklamaların Kürt halkının demokratik siyasetteki kararlılığını ve geleceği belirleme gücünü kırma amaçlı olduğunu biliyoruz. Bu saldırılar aynı zamanda AKP-MHP ikilisinin seçim çalışmasıdır. Bizi ve mücadelemizi asla durduramayacaksınız. Kürtlerin dahil olmadığı bir denklemi bu ülkede asla hayata geçiremeyeceksiniz."

"Fransız devletinin sorumluluğu"

Fransa'nın başkenti Paris'teki Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne yapılan saldırıyı anımsatan Buldan, "Dünyanın neresinde olursa olsun Kürtlerin iradesini teslim alamayacaksınız, engelleyemeyeceksiniz. Bu katliamı bütün boyutlarıyla aydınlatmak, bağlantılarını açığa çıkartmak Fransız devletinin sorumluluğundadır ve biz de bunun takipçisi olacağız." dedi.

Pervin Buldan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebinde bulunduğunu anımsattı.

HDP hakkındaki kapatma davasının da aynı siyasi kampanyayla açıldığını savunan Buldan, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının hesapların bloke edilmesi başvurusu da aynı siyasi kampanyanın bir devamı olup Anayasa Mahkemesini baskı altında tutmaya yönelik bir girişimdir. Anayasa Mahkemesinin hukuki temeli olmayan bu başvuruyu değerlendirmeye almaması ve bir an önce reddetmesi gerekiyor." diye konuştu.

İktidarın ekonomideki tablonun konuşulmasını istemediğini ileri süren Buldan, şöyle devam etti:

"25 Aralık'ta asgari ücrete yüzde 54 zam yaptılar, ardından 6 gün geçmişken tarihin gördüğü en büyük yılbaşı zamları gelmeye başladı. 1 Ocak'la birlikte vergilere yüzde 122 zam getirildi. Asgari ücretliye yüzde 54 zam yapılırken, vatandaşın cebinden toplayacakları vergiye ise yüzde 122 zam yaptılar. İşte AKP ve MHP sömürü düzeninin gerçek yüzü budur, Türkiye halkları da bunu görmelidir, bilmelidir. Bu iktidarın tek derdi kendi yandaşları ve rant düzenidir. AKP-MHP'nin iktidarda kaldığı her bir gün, her bir saat borç artıyor, enflasyon artıyor, dış ticaret açığı artıyor. Bu iktidar ülkeye zarar ve ziyandır. 2023 hem mücadelemizin büyüyeceği hem de seçimlerde geleceği belirleyeceğimiz bir karar yılıdır. Karar verdik ve değiştireceğiz, adaletli, onurlu, eşit bir yaşamı birlikte inşa edeceğiz."

Seçimlere hazır olduklarını belirten Buldan, "Tarih ne olursa olsun, nisan olsun, mayıs olsun, haziran olsun Türkiye halkları seçimlere hazırdır, HDP her yönüyle seçime hazırdır. And olsun ki sizi biz göndereceğiz." ifadesini kullandı.