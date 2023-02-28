Buldan'dan Bahçeli'ye tepki: Tek bildikleri şey yasakçılık

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Afet bölgesinde yardımların ihtiyaç sahiplerine yeterli oranda ulaştırılmadığını söyleyen Buldan, iktidarın, depremzedelerin yaralarını sarmak yerine alelacele süreci normalleştirmek ve depremi hafızalardan silmek için uğraştığını iddia etti.

Afet bölgesindeki sorunların halen devam ettiğini söyleyen Buldan, "Şovlarla bağış topladılar, algı çalışması yaptılar. Aradan kaç gün geçti, bu bağışların deprem bölgesine ulaşmadığı ortadadır, çünkü acil ihtiyaçlar günden güne büyümektedir." diye konuştu.

"Toplanan paralar nerede?" sorusunu yönelten Buldan, şunları kaydetti:

"Çadır, soba, yiyecek, hijyen malzemeleri, ilaç, su ve diğer tüm ihtiyaçlar aciliyetini korumaya devam ediyor. Çadır kentler şehirlerden uzak yerlere kurulmuştur, şartları halen uygun değildir. On binlerce insanın hala lavabo sorunu çözülebilmiş değildir, sağlık sorunu giderek artmaktadır. Yardım dağıtım merkezleri halen yurttaşların ihtiyaçlarını tam anlamıyla karşılayacak düzeyde değildir. Büyük bir organizasyon sorunu yaşandığını gözlerimizle gördük. Enkazların altında hala cansız bedenler var. Bu bedenlerin vücut bütünlüğü dikkate alınmadan, ölüye saygı ilkesi gözetilmeden paldır küldür yürütülen enkaz kaldırma çalışması derhal durdurulmalıdır, önce cenazelere ulaşılmalıdır."

İktidarın toplumu büyük bir belirsizliğin içerisine sürüklediğini söyleyen Buldan, kamuoyunun, refakatsiz kalan çocuklarla ilgili ciddi endişe içerisinde olduğunu dile getirdi.

İktidarın "çocuklar nerede?" sorusunun cevabını vermek zorunda olduğunu kaydeden Buldan, TBMM Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonu'nun acilen toplanması ve deprem bölgesindeki çocukların sorunlarını gündeme alması gerektiğini belirtti.

Buldan, "Yaşamlarımızı, geleceğimizi enkaz altında bırakan depremler değil, çürümüş, yozlaşmış, insan yaşamını hiçe sayan talan düzenidir. AKP-MHP'nin ülkenin başına bela ettiği sistem, yaşanan her bir felaketin, krizin temel sebebidir ve aynı zamanda çıkış noktasıdır." görüşünü paylaştı.

"İktidar için insan yaşamının bir kıymeti yok"

Deprem öncesi hazırlık, deprem sırasında acil müdahale ve deprem sonrasında insan odaklı hızlı çözümlerin, bir deprem ülkesi için olmazsa olmaz bir nitelik taşıdığını belirten Buldan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu önlemlerin hiçbiri alınmadı, çünkü iktidar için insan yaşamının bir kıymeti yok. İktidar için önemli olan itibarları, bekaları ve aynı zamanda koltuk sevdalarıdır. İtibardan tasarruf etmeyen ama çadırdan, yardımlardan tasarruf eden bir anlayışın yol açtığı insani felaketi ve yıkımı, ülke olarak birlikte yaşıyoruz. Yaşanan acılar yürekleri sızlatmaya devam ederken, enkaz kaldırma ve seçim betonu dökme ihalesi peşinde olduklarını bir kez daha gördük. OHAL kapsamında çıkardıkları bir kararname ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, ormanları, meraları imara, inşaata açmaya yetki verdiler. Yeni bir doğa talanı başlatacaklar. İşte asıl yağma budur. OHAL kapsamında çıkarttıkları bütün kararlar deprem fırsatçılığıdır."

İktidarın "imar affı" adı altında insanları çürük yapılarda ölüme terk ettiğini iddia eden Buldan, "İmar aflarından topladıkları paraları da iktidarlarının siyasi kampanyalarında kullandıklarına tanık olduk. Görevi arama kurtarma olan AFAD'ın, liyakatsiz atamalarla amacı dışında kullanılan bir kuruma dönüştürüldüğünü, bu depremde bir kez daha gördük. Kurumun bütçesinin afet harcamalarından çok başka amaçlar için kullanıldığı da bu süreçte bir kez daha ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

"Deprem bölgesine 72 saat sonra girebildiler ama ekranları karartmakta, yasakçılıkta, tehditte, sosyal medyayı engellemekte, dayanışmaya kayyum atamakta hiç geç kalmadılar, hiç geri kalmadılar" diyen Buldan, "yaşanan felaketin siyasi ayağının tek adam sistemi olduğunu" ileri sürdü.

Buldan, "Milyonları depremzede yapan sizin politikalarınızdır. Hangi yüzle halkın karşısına çıkıyorsunuz, gerçekten merak ediyoruz. İstifa edeceksiniz ve hesap vereceksiniz." sözlerini sarf etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Maçlar seyircisiz oynansın" açıklamasını anımsatan Buldan, "Tek bildikleri şey yasakçılık. Seyircisiz maç, muhalefetsiz siyaset, denetimsiz bina, seçmensiz seçim, öğrencisiz üniversite, ekransız medya. Biz de diyoruz ki; AKP ve MHP'siz bir Türkiye." diye konuştu.