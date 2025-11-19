Bülent Arınç: Demirtaş, Erdoğan ile görüşüp, 'Size karşı kin duymuyorum' demek istiyor

  1. Ekonomim
Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Edirne Cezaevi’nde görüştüğü Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la bir araya gelmek istediğini ve “Adaylık düşünmüyorum ve size karşı kin beslemiyorum” mesajı vermeyi planladığını söyledi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme talebi olduğunu ve "Bundan sonra adaylık düşünmem" dediğini aktardı.

Independent Türkçe'de "Fikir Coğrafyası: Haftanın Gündemi" isimli programa bağlanan Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.

Arınç, Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme talebinin olduğunu ifade etti.

"Bundan sonra ben artık adaylık düşünmem"

Demirtaş'ın Erdoğan ile yapmak istediği görüşmede söylemeyi planladığı sözleri de aktaran Arınç, şunları ifade etti:

"Yani görüşeceğini tahmin etmiyorum ama bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanı da ona sadece şunu söyleyeceğim dedi:

'Yaşanmış olayları bir kenara koyalım. Ben bu olaylarda hiçbir zaman terörün destekçisi olmadım ama partimin içerisinden veya partimin dışarısından bu olaylara bizi karıştırmak isteyenler olabilir. Ben siyaseti tercih ettim. Terörü tercih etmedim. Şiddeti asla düşünmedim ve teşvik etmedim.

Ben iyi bir siyasetçi olmaya çalıştım. Arkadaşlarımın yaptıklarından, söylediklerinden elbette sorumluluğum olabilir ama suçlandığım Kobani olaylarından dolayı ben hiçbir cinayetin içerisinde olmadım ama size karşı kin duymuyorum.

Siz de devlete, millete hizmet ettiniz. Benim ne kadar yanlışım varsa sizin de belki yanlışlarınız oldu. Bundan sonra ben artık ortaya çıkıp da böyle bir adaylık, siyaset, şu bu falan hiçbir zaman düşünmem ama ülkem adına ne yapabileceksem ben bunu yapacağım diye söz vermek istiyorum ona.'

İnşallah dedim ben de kendisine ve vedalaştık."

