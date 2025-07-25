Bülent Arınç hastanede Mehmet Murat Çalık'ı ziyaret etti: Tutuksuz yargılanma esas olmalıdır

İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanan ve "lösemi nüksü açısından yüksek riskli" olması nedeniyle cezaevinde kalması riskli bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'tan ikinci kez kemik iliği örneği alındı.

Daha önce Katip Çelebi Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan kemik iliği biyopsisinde Çalık’ın blast oranı yüzde 4–5 aralığında raporlandı.

Ancak Adlî Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda bu oran yüzde 3–4 olarak yer aldı.

Murat Çalık'tan ikinci kez kemik iliği örneği alındı

Sağlık raporunu incelemeye alan, Adli Tıp Kurumu, İzmir’de yapılan kemik iliği biyopsisinin tanı koymak için yetersiz olduğunu, bu nedenle kesin bir sonuç elde edilemediğini açıkladı.

Adlî Tıp Kurumu’nun daha kapsamlı bir değerlendirme talep etmesi üzerine Başkan Çalık’ın İzmir Şehir Hastanesi’ne sevki gerçekleştirildi. Bugün Çalık'tan tekrar kemik iliği alındı.

Arınç: Tutuksuz yargılanma esas olmalıdır

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, tedavisinin devam ettiği hastanede Çalık'ı ziyaret etti.

Hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Arınç şu ifadeleri kullandı:

"Herkesi merhamete, vicdana davet ediyorum. Tutuksuz yargılanma esas olmalıdır. Tutukluluk istisnai olmalıdır, serbest yargılanma doğal olmalıdır. Bir cinayetten, ağır bir suçtan bahsetmiyoruz... Ben de bir siyasetçi olarak yargılandım, hapis cezası aldım ama hep tutuksuz yargılandım. Sayın Cumhurbaşkanımız tutuksuz yargılandı, cezaevine hüküm kesinleştiğinde girdi... Bütün dünya tutuksuz yargılamayı prensip kabul eder ama bizde bu süreç içinde yerine getirilmiyor."

Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yapmıştı

Arınç, geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Murat Çalık için çağrı yapmıştı.

Arınç, "Kişilerin kimliklerinden bağımsız olarak her şeyden önemli olan yaşam hakkıdır. Tutuksuz yargılanma esastır. Tutukluluk yerine geçecek pek çok adli kontrol tedbiri vardır. Tutuklu olan kişilerin sağlıkları ciddi tehlike altında ise yetkili merciler derhal harekete geçmeli ve tedavileri hasta yakınlarının gözetiminde yapılmalıdır" demişti.