Bülent Arınç: Kılıçdaroğlu’nun bana bir özür borcu var

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi hakkında ortaya attığı iddialar Onlar TV'den Barış Terkoğlu'na konuştu.

Kılıçdaroğlu ile ne görüştü?

Bülent Arınç, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset sahnesindeki "helalleşme" adımını ve sosyolojik değişim vizyonunu her zaman takdir ettiğini aktardı. Yaklaşık üç yıl önce Kılıçdaroğlu’nu yeni ofisinde bizzat ziyaret ettiğini belirten Arınç, görüşmede kendisine, "Çok iyi işler yaptın ama CHP senin kıymetini bilemedi" dediğini belirtti.

Özel ile ne görüştü?

Kılıçdaroğlu’nun, kendisinin Özgür Özel ile görüşmesinden "ürktüğünü ve rahatsız olduğunu" belirten Arınç, bu temasların arka planını şu sözlerle netleştirdi:

"Özgür Özel ile iki kez görüştük ve ikisinin de CHP’nin iç meseleleriyle uzaktan yakından ilgisi yoktu. İlk görüşmemiz, Manisa’da vefat eden iki belediye başkanımız için taziye niteliğindeydi. İkincisi ise Manisa’da her Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediğim iftar ve mevlit programına kendisini davet etmemle ilgiliydi. Daha sonra Meclis'teki makam odama iade-i ziyarette bulundu; orada da yalnızca Manisa’yı ve Türkiye gündemini konuştuk."

"Yemin ediyorum, CHP’nin iç meselelerine dair tek bir kelime konuşulmadı"

Ana muhalefet partisinin iç işlerine karıştığı yönündeki algıyı kesin bir dille reddeden Arınç, görüşmelerde kurulan diyaloğun altını çizdi:

"Yemin ediyorum, CHP’nin iç meselelerine dair tek bir kelime konuşulmadı. Ben bu konulara hiç girmedim, Özgür Bey de büyük bir siyasi nezaket göstererek konuyu asla açmadı. Hatta o görüşmede Özgür Bey’e, Kemal Bey hakkında son derece olumlu ve yapıcı şeyler söyledim. Siyasi tartışmaların hiçbir yerinde değilim."

"Kılıçdaroğlu'nun bana özür borcu var"

Kılıçdaroğlu’nun kendisini hedef alan açıklamalarına anlam vermekte zorlandığını belirten Arınç "Kemal Bey'in sözlerine de çok şaşırdım. Kendisiyle görüşürsem de söyleyeceğim. Sizin aracılığınızla söylemiş de olayım; hakkımda suizan ettiği için bana bir özür borcu olduğunu düşünüyorum" dedi.