Bülent Arınç: Öcalan, Meclis'e gelecekse genel af lazım

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti kurucularından Bülent Arınç, T24'ten Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtladı. Arınç, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Öcalan illa Meclis’e gelecekse genel af olması lazım”

"Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar Bahçeli kadar ileri cümleler kurmadı. Siz de pek çoğumuz gibi kendisi yerine Bahçeli’yi konuşturarak zemin yokladığını düşünüyor musunuz?" sorusunu Arınç "Ağızdan çıkan lafa bakarım. Kimsenin kalbini yarıp görme, dinleme imkânım yok. Böyle dışarıdan bakarak da yorum yapmak doğru değil. Şimdi burada aslında başladığımız yere dönmemiz lazım bizim. Biz Bahçeli'nin konuşması üzerine bir şeyler söylemeye çalışıyorduk. Nerelere girdik? Bu insan neden Meclis’e gelecek? Dışarıya çıkma imkânı varsa gitsin bir lüks otelde veya bir küçük toplantı yerinde yapsın bunu. İçişleri Bakanlığı ona bir yer de tahsis edebilir. Orada ne söyleyecekse söylesin. Yani Meclis’e gelmesini ben katiyen mümkün görmüyorum. Bir genel af çıkacaksa bunu düşünebiliriz. Ve bu yerinde de olabilir. Ama devlet hayatımdan biliyorum, askerlikte erken terhis bu tarafta da genel af konuşulmamalı. Yapılacaksa yapılmalı ve iş bitmeli." dedi.

“‘Umut hakkı’ kabul edilecekse diğer AİHM kararları da uygulanmalı”

Çamlıbel'in "Bu sözlerinizden şunu mu anlamamız gerekiyor; hükümet aslında bir genel affa hazırlanıyor olabilir mi? Ama bunu konuşmadan, işi buraya götürecek bir tartışma zemini üzerinden nabız yokluyorlar çünkü Öcalan’ın durumunu asıl çözecek şey bir genel aftır." sorusu üzerine Arınç "Genel affa girer tabii. Sınırları çizilirse, o sınırların içerisinde müebbet hapse mahkûm olanların da cezası 20 yıla indirilebilir. Veyahut da işte 25 yıldan sonra bir ‘umut hakkı’ tanınacaksa…’Umut hakkı’ konuşulacaksa ben başta şunu umut ederim; demek ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bundan sonra uygulanacak. Bu umut hakkını tanıyan AİHM kararı yıllarca evvel çıktı. Ve benim çok da beğendiğim bir karardır. “Bir insan ilelebet içeride kalacağını düşünmemeli. İyi hal de varsa, şu yıldan sonra artık çıkabileceğini ümit etmeli” diyor. İnsan haklarına uygun bir şey bu. Ama biz bunu kabul etmemiştik." ifadelerine yer verdi.

“2013’te Kandil’dekiler için genel af değil, başka şeyler konuşuldu”

"Bu genel af meselesi zaten 2013'teki barış sürecinde de tartışılan konulardan bir tanesi değil miydi? Sadece Kandil'dekilerin değil, Avrupa'daki PKK'lıların Türkiye’ye gelip gelemeyeceği, haklarındaki davaların düşürülüp düşürülemeyeceği de müzakerenin bir parçasıydı" sorusuna ise Arınç "Genel af olarak düşünülmedi o. Onların durumu başka şekillerde konuşuldu. Yani yazıya dökülmedi de “Ne olacak?”, “Kim ne yapacak?” diye konuşuldu." cevabını verdi.

"Kandil, Öcalan'dan geleni doğrudan alıp hiçbir zaman uygulamadı"

"Kandil, Öcalan'dan geleni doğrudan alıp hiçbir zaman uygulamadı" diyen Arınç “Silahlarınızı alın, dışarı çıkın” dediği zaman bile az sayıda adamı kör topal zor çıkardılar sınırların dışına. İçeride kalmaya devam ettiler, hem de içerde kalırken aşağıda da silahlandılar. İhanet gününe hazırlandılar. Şimdi aradan bu kadar zaman geçmiş, Öcalan'ın ne popülaritesi ne o ölçüde etkinliği var. Sayın Bahçeli'ye nezaketle soralım; siz hala Öcalan'ın söylediği sözlerin aynen kabul edileceğini mi düşünüyorsunuz Kandil'de? Bu birincisi. Türkiye'de bunların sayısı düştü ama zaman zaman dışarıdan gelerek veya içerideki kriptolarla eylem yapabiliyorlar. TUSAŞ saldırısı, belki de böyle bir eylem. Allah cezalarını versin. . Bu noktada artık Öcalan'ın “şunu yapın” demesiyle bu sürecin başlayacağını, biteceğini düşünebiliyor musunuz? Ne olur bizi de ikna edin veyahut da bizi de rahatlatın." dedi.

“Kürt halkına sorun, Öcalan 10 puan alırsa Demirtaş 80 puan alır”

Cezaevinde bulunan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili Arınç "Şimdi, Kürt halkını yüz olarak kabul edin. Bu yüzde yüze Öcalan’ı sorun. Öcalan 10 puan alırsa, öbür taraf 80 puan alır. Ve onun sözü çok daha etkili olur. 2015 seçimlerinde partisinin onun genel başkanlığında aldığı sonucu hatırlayın, çok büyük bir başarıdır bu. Ondan sonraki olayları da biliyoruz. Ben o zamanda Başbakan Yardımcısıydım. Ama bu neden olmasın? Neden şu anda cezaevindeki diğer isimlerden istifade etmeyesiniz? İsimlerini bile tekrar etmekten korkuyorum inanın. Yani isimlerini değiştirerek söylemek lazım belki. Bunlardan da istifade edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.