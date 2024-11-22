Bülent Arınç yıllar sonra anlattı: Tayyip Bey yumruğu masaya vurup 'sus ulan' demiş

TBMM eski Başkanı ve AK Parti'nin kurucularından Bülent Arınç, Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk oldu. Yıllar önce dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Milli Güvenlik Kurulu toplantısında, Hava Kuvvetleri Komutanı ile arasında yaşananları anlattı.

"Tayyip Bey yumruğu masaya vurmuş 'sus ulan' demiş"

Arınç "Ben Meclis Başkanıyım Tayyip Bey Başbakan. Bir MGK toplantısında sanıyorum Hava Kuvvetleri Komutanı'na verdiği bir ders var. Bana dışarıda intikal etti. İşte 'Burası gerici yuvası' falan deyince dinlemiş Tayyip Bey yumruğu masaya vurmuş. 'Sus ulan' demiş. Bu bana anlatılan ki yapar da bunu. 'Yeter artık' demiş 'Siz beni hedef göstererek bu düşmanlığı yapıyorsunuz. Bu okullar Milli Eğitim'in okulları ve ben de buradan yetiştim" dedi.

"Tüm bunlara sabırla karşılık verdik"

O dönemde Erdoğan ile birlikte katıldıkları törenlerle ilgili de konuşan Arınç, "Onların törenleri çoktur. Hepsine gidiyoruz ki gelmedi demesinler. Yan yana oturuyoruz. Kuvvet komutanı konuşuyor 'Hala bu ülkede başörtüsü savunanlar var, hala Yüksek Askeri Şura kararlarına karşı çıkanlar var' diyor. Biz orada oturuyoruz, birbirimizin elini tutuyoruz 'sabır' diyoruz. Arkadan kokteyl veriyorlar bulunduğumuz yerin bahçesinde. Gidiyoruz masanın başında ikimiziz bir üçüncüsü gelip de teşekkür ederiz saygılar falan yok. Tüm bunlara sabırla karşılık verdik. Biz bu süreci sabırla aştık" ifadelerini kullandı.