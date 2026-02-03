Bülent Arınç'tan Bahçeli'nin "Demirtaş" çıkışına tebrik: Cumhurbaşkanımız, Bahçeli'den daha az adil değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısını "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" sözleriyle tamamlaması gündem oldu.

Eski Başbakan Yardımcısı ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Bahçeli'yi eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili söylediği sözler için sosyal medya hesabından tebrik etti.

Arınç şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Devlet Bahçeli’nin bugün grup toplantısında yaptığı konuşmayı büyük bir ilgi ve takdirle dinledim. Kendilerini içtenlikle tebrik ederim. Umarım ki adını zikrettiği isimlerle birlikte siyasî düşünceleri, fikirleri ve eylemleri sebebiyle halen cezaevinde olan pek çok kimse de bir an önce özgürlüğüne kavuşur.

Sayın Bahçeli’yi dinlerken inancımızda adil olmanın ve adalet ile hükmetmenin ne kadar önemli olduğunu anlatan bir kıssa geldi ve sizlerle de paylaşmak istedim.

Bu kıssadan atıfla demek istiyorum ki 1978 yılından beri yol ve dava arkadaşlığı yaptığım Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Bahçeli’den daha az adil değildir. Hz. Ömer ve Nurşirevan adalette eşsiz örneklerdi. İnanıyorum ki Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli de en yakın zamanda buna en güzel iki örnek olacaklardır."