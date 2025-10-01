  1. Ekonomim
Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu çıkışı: Ziyaret edecek mi?

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Kaçsınlar gerekiyorsa, zaten iddialarını kaybederler" diyerek CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna karşı çıktı. Öte yandan Murat Çalık'ı ziyaret eden Arınç, İmamoğlu'nu cezaevinde neden ziyaret etmeyeceğini açıkladı.

AK Parti'nin kurucularından, eski Türkye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç, katıldığı canlı yayında gündeme dair konuştu.

"Tutuksuz yargılayın, kaçamazlar"

Bülent Arınç, Ekol TV’de yaptığı konuşmada, "Bırakın tutuksuz yargılayın kardeşim, kaçarlarmış. Bırak kaçsınlar gerekiyorsa. Kaçamazlar, ayakkabı numaralarına kadar biliniyor. Kaçan adam, bütün iddiasını kaybeder zaten" dedi.

İmamoğlu'nu ziyaret edecek mi?

Daha önce ağır sağlık sorunları yaşayan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ı hastanede ziyaret eden Arınç, neden İmamoğlu’nu ziyaret etmeyeceğini söyledi:

"Ben CHP ile yolu hiç kesişmemiş bir insanım. Murat Çalık'ı hastanede görmeye çalıştım. İzmir'de Tunç Soyer'i ziyaret ettim. Sincan'da eski arkadaşlarımı ziyaret ediyorum. Yakın zamanda da Osman Kavala'yı ziyaret etmek istiyorum. Gezi olayları sebebiyle.

İnancım itibariyle masum olduğuna inandığım insanların en azından hatırlarını sormak istiyorum. Ama Ekrem İmamoğlu'na bu kadar gürültü içinde gitmem, onu ziyaret etmem yanlış anlaşılır. Ben onu mahkemeye bırakıyorum."

