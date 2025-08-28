Bülent Arınç'tan genel af ve umut hakkı çağrısı

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun eski TBMM başkanlarını dinleyeceği 7'nci toplantında söz alan Bülent Arınç, adil ve eşitlikçi bir infaz mevzuatının hayata geçirilmesi gerekliliğini vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği 'umut hakkı'nın mutlaka uygulanması gerektiğini ifade eden Arınç, "Kimin istifade edeceğini düşünmeyelim. AİHM'in kararının üzerinden 10 sene geçti" dedi.

Genel affın da zaruri ihtiyaç olduğunu kaydeden Arınç, "Yargı konusundaki güvensizliğin hat safhaya ulaştığı bir noktada mutlaka düşünülmeli" ifadesini kullandı.

" Bahçeli'ye teşekkür ediyorum"

Arınç, belediye başkanlarının, milletvekillerinin tutuklandığını hatırlatarak Kürtlerin esas olarak eşit vatandaş olmak istediklerini söyledi ve "Kuru hamasetle yola çıkılmaz. Kardeşiz, etle tırnağız deniyor. Bunlar tali gerçekler" dedi. Arınç, "Geldiğimiz nokta denizin bittiği, geminin karaya vurduğu bir noktadır. Eli yukarıdan tutarak başlatan Bahçeli'ye teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanının kararlılığı iradesi ve komisyonun çalışmaları işin yürütücüsü olacaktır." dedi.

"En çok DEM'den çekiniyorduk"

DEM Parti'nin tutumunu olumlu bulduğunu kaydeden Arınç, "Bu süreçte hepimizden daha gayretli, iyi niyetli. En çok onlardan çekiniyorduk Onlar öncü olma rolünü kabul ettiler. Onları takdir ediyorum." dedi.

DEP eski milletvekili Orhan Doğan, Selim Sadak, Hatip Dicle ve Leyla Zana ile yıllar önce birlikte siyaset yaptıklarını belirten Arınç, Yurt dışına gitmek zorunda kalan Selim Sadak'ın hasta olduğunu öğrendiğini söyledi ve Selim Sadak ve yurt dışındaki siyasetçilerin ülkelerine dönmeleri gerektiğini ifade etti.

"Bahçeli bu kadar yukarıdan başlamasaydı bu kadar ileri gidemezdik"

Bahçeli'nin ilk çıkışının kendisini de şaşırttığını anlatan Arınç, "Bu kadar yukarıdan başlamasaydık bu kadar ileri gidemezdik. Şok edici bir çıkışla başlamalıydı" dedi.

Kullanılan dile dair uyarılarda da bulunan Arınç, "Geçmişe ait hangi söylemleri kullandıysanız bunları unutun" dedi. Bu sürecin paydaşı olanların sinir uçlarına dokunacak hiçbir söz kullanmaması, konuşanların susturulması gerektiğini kaydeden Arınç, "Tarihi tersine çeviremeyiz. Yeni başladığımız yol konvansiyonel silahlarla harp yapılması değildir. Yeni metotlarla yeni heyecanlarla bu süreci sonlandırmamız lazım" dedi

Toplumsal mutabakatın bulunduğunu belirten Arınç, Türkiye'nin yerelde ızdırap yaşadığını söyledi ve ülkenin yüzde 90'ının bu süreci onaylayacağını ifade etti.

Arınç: En iyi anayasa uygulanan anayasadır

Anayasa değişikliğine dair tartışmalara da değinen Arınç, en iyi anayasanın uygulanan anayasa olduğunu ifade etti ve "Bugünkü anayasanın 'bu bana yaramaz dediğiniz' hükümleri ertelemeyi yanlış buluyorum" dedi.

"Ayakkabı numaralarını biliyorduk"

Arınç, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözlerine atıf yaptığı konuşmasını "Suriye'deki gelişmeler bu süreci çok yakından ilgilendiriyor. Artık Türkiye'de terörist sayısı o kadar azalmıştı ki neredeyse ayakkabı numaralarını biliyorduk. Suriye'de ise yeni bir süreç var, Suriye'deki gelişmeler noktasında da Türkiye'nin dış politikasını önemli buluyorum." diyerek sürdürdü.

"'AİHM kararlarını tanımıyoruz' diyemeyiz"

Arınç'ın komisyona bazı somut öneriler de sundu.

AİHM ve AYM kararlarının uygulanması gerektiğini ifade eden Arınç, "AİHM ve AYM kararlarının uygulanması bizler için bir gerekliliktir. 'İmzaladığımız Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Kararlarını tanımıyoruz' diyemeyiz. Kararları dikkate almak uygulamak zorundayız. 90. Madde 145'inci madde orada duruyor" dedi.

"İfade özgürlüğü güçlendirilmeli"

İfade özgürlüğünün güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Arınç, AK Parti iktidarının ilk 10 yılında bu konuda önemli adımlar atıldığını ama bugün sıkıntılar olduğunu kaydetti.

"Umut hakkı mutlaka uygulanmalı"

Adil ve eşitlikçi bir infaz mevzuatının hayata geçirilmesi gerekliliği de Arınç'ın önerileri arasında yer aldı.

KHK ile ihraç edilenler ıstırap yaşadıklarını da kaydeden Arınç, "Bu kapsamda hukuk içerisinde kalmak şartıyla bir takım düzenlemeler yapılabilir" diye konuştu. Arınç, "Komisyonumuz Türkiye'nin gerçekleri karşısında bu cesaretli adımları atmalı ki Bahçeli'nin cesaretle başlattığı süreç başarıyla noktalandırır." diyerek sözlerini noktaladı.