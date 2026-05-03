Bülent Arınç'tan yeni parti ve Abdullah Gül iddialarına yanıt

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 'Suriçi Buluşmaları' kapsamında, yeni parti kurulacağı iddialarına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Suriçi Grubu’nun 'Siyaset, ekonomi, medeniyet buluşmaları' başlığıyla düzenlediği toplantıların konuğu Bülent Arınç oldu.

Gazete Pencere'den Can Bursalı'nın haberine göre Arınç, etkinlikte RTÜK'ten yargıya ve CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara kadar çeşitli başlıklarda eleştirilerini dile getirdi.

"Ben bu evin sahibiyim, partinin kurucusuyum"

Yeni parti iddialarına dair ise "Ben bu evin sahibiyim, partinin kurucusuyum" diyen Arınç, "Ben muhalif olmam ama eleştiririm. Erbakan Hoca’yı da eleştirdim. Hiç yanından ayırmadı. Ayrı parti kurup partime taarruz edemem. Troller, troliçeler ne derlerse desinler" ifadelerini kullandı.

"Abdullah Gül bu konuların içinde kesinlikle yok"

Arınç, AK Parti kurucularından eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç gibi isimlerin "demokrasi buluşmaları" yaptığını ancak parti gündemleri olmadığını söyledi.

"Hüseyin Çelik, Haşim Kılıç gibi arkadaşlarımız demokrasi buluşmaları yapıyorlar. Ama bir parti gündemleri yok. Abdullah Gül de bu konuların içinde kesinlikle yok" diyen Arınç, Gül’ün yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir niyeti olmadığını da ifade etti.