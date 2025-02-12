Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor

Sanatçı Bülent Ersoy'un hayatı ve yaşamının bilinmeyen yönleri, film olacak.

Orchestra Content imzası taşıyan filmin senaryosunu Mine Şengöz kaleme aldı.

Sanatçının hikayesini anlatacak filmin öyküsü Ersoy tarafından onaylandı. Filmin tretman çalışmasının mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.

Filmin kadrosunda kimin yer alacağı veya Ersoy’u kimin canlandıracağı ise henüz bilinmiyor.

Ünlü sanatçı, hayatını konu alacak film için 2023 yılının başında imza atmıştı. Film teklifini kabul eden Ersoy, o anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmıştı.