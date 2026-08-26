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Bulgaristan sınır kapısında kapasite artırılıyor: Kapıkule’de bekleme süreleri azalacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan Ulusal Gümrükler Ajansı Başkanı Nikolay Shushkov ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Haber Merkezi
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Bulgaristan sınır kapısında kapasite artırılıyor: Kapıkule’de bekleme süreleri azalacak
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ortak Temas Noktası’nda gerçekleştirilen toplantıda, Kapıkule Sınır Kapısı’nın karşısında bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nın geçiş kapasitesini artırmaya yönelik yenileme ve inşaat çalışmaları ele alındı.

Toplantıda ayrıca gümrük kapılarındaki işleyiş ve geçiş süreçleri değerlendirildi.

Sezer ve Shushkov, toplantının ardından beraberlerindeki heyetle Kapitan Andreevo Sınır Kapısı’nda devam eden çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kapasite artışıyla gurbetçi sezonunda binek araçların, yıl boyunca da tırların geçişlerinde yaşanan yoğunluk ve bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor.

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