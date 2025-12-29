Bulgaristan vatandaşları yılbaşı alışverişini Edirne'de yaptı

Komşu ülke Bulgaristan'dan yılbaşı öncesi Edirne'ye gelen çok sayıda vatandaş, yeni yıl alışverişlerini tamamladıktan sonra ülkelerine dönmeye başladı. Alışveriş hareketliliğiyle günlerdir canlılık yaşanan kentte, dönüşlerin artmasıyla Kapıkule Sınır Kapısı ile Bulgaristan'ın Haskovo ilinde bulunan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu.

Yılbaşı tatili ve Bulgaristan'daki resmi tatiller nedeniyle sınır kapılarında uzun araç kuyrukları gözlendi.

Türkiye'deki ürün çeşitliliği ve fiyat avantajı nedeniyle Bulgaristan vatandaşlarının bu yıl da alışveriş tercihini Edirne'den yana kullandığı öğrenildi.

"Yılbaşı yoğunluğu sınır kapılarına yansıdı"

Edirne'de alışveriş yapan Hasan Şen, "Alışverişimizi yaptık, biraz kalabalık var. Sanırım yılbaşı yoğunluğundan kaynaklanıyor. Normalde bu kadar yoğun olmuyor. Yılbaşını ailemizle geçireceğiz" dedi.

"Yılbaşına iyi girmek için Edirne'yi tercih ettik"

Bulgaristan'ın Haskovo kentinde yaşayan Samet Seyit ise, "Yılbaşı için Edirne'de alışveriş yaptık. Sandalye, mutfak masası gibi ürünler aldık. Türkiye'yi alışverişte tercih ediyoruz. Bulgaristan'da bayram olduğu için herkes tatilde. Sınır kapılarında da yoğunluk var, sıramızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.