Bulut: Türkiye'de büyüyen iki şey var, yoksulluk ve zenginlerin serveti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TÜİK tarafından yüzde 4,5 olarak duyurulan büyüme rakamları ile 2023'e ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Yazılı açıklamasında ekonomik büyümenin vatandaşa yansımadığını söyleyen Bulut, vatandaşın borç harç içinde yaşamını idame etmek zorunda bırakıldığını kaydetti.

Bulut, TÜİK rakamlarına göre geçen yıl ülkedeki yoksul sayısının 18,2 milyonu geçtiğini belirterek, zengin kesimin vergi yükünün düşürüldüğünü ve emekliler ile dar gelirlilerin yok sayıldığını söyledi.

Çarşı ve pazarda fiyatların çok pahalı olduğunu belirten Bulut, şu değerlendirmede bulundu:

"Vatandaş yüksek enflasyonist ortamda geçinemediği için çöpten sebze-meyve topluyor. Semt pazarlarında gündüz gözüyle alışveriş yapan tek tük vatandaş kaldı. Herkes fiyatlar düşsün diye akşam pazarını bekliyor. Türkiye'de büyüyen iki şey var, yoksulluk ve zenginlerin serveti."