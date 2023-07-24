Bunaltıcı sıcaklara Çarşamba'ya kadar mola!

Hava sıcaklıkları yurt genelinde 4-8 derece düşecek, yağış var. Ancak bu durum uzun sürmeyecek.

Meteorolojinin tahminlerine göre hava sıcaklıkları;

Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hissedilir derecede (4 ila 8 derece) olmak üzere kuzey ve iç kesimlerde azalacak.

Öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, lokal su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerek.

Rüzgarın Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Doğu Anadolu'nun güneybatısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerek.

Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yarın (Pazartesi) kuzey ve iç, Salı günü kuzeydoğu kesimlerde biraz azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği ancak Çarşamba gününden itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor.

3 ile sarı kodlu uyarı

Erzurum, Kars ve Ardahan için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Sarı kodlu uyarı, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir" anlamına geliyor.

Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Bazı kentlerde hava sıcaklıkları

İstanbul'a sert poyrazla serinlik geliyor, sıcaklık 31 derece, nem de artıyor, hafif yağmur olabilir.

Ankara 31, Bursa 33, İzmir 37 derece, rüzgar Ankara ve İzmir'de de sertleşirken, Antalya'da kavurucu sıcak sürecek, sıcaklık 42 derece.

Marmara'da kuvvetli poyrazla bunaltıcı hava ara veriyor. Kocaeli, Sakarya tarafında yağmur var. Çarşamba ise sıcaklık yine aşırı değerlere çıkacak.

İç Anadolu'da da termometre değerleri düşüyor. Sıcaklık 36-37 derecelerden, 28-32 derece aralığına gerileyecek. Sivas kısa süre yağmurlu.

Ege'de sıcak çarpması riski hala yüksek ancak rüzgarların kuvvetli esmesi gölgede az da olsa serinlik sağlıyor.

Muğla 35, Denizli ve Manisa 37, Aydın 41, Bodrum 37 derece. Çarşamba ise yine zayıf rüzgar ve aşırı sıcak var.

Akdeniz'de Adana, Mersin tarafında artan nem tekrar düşüşe geçti. Gölgede Ave Kahramanmaraş 41 derece. Güneydoğu'da Gaziantep 39, Diyarbakır ve Şanlıurfa 42 derece.

Karadeniz genelinde hem yağmur, hem de serinleme var. Bolu 27, Samsun 26 dereceye iniyor.

Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı çevreleri kısa süreli kuvvetli sağanaklar görülüyor. Malatya açık 36, Van 30 derece.