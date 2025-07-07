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Bungalov kiralama ilanıyla 636 milyon TL'lik vurgun! 6 şüpheli tutuklandı

Sosyal medya platformları üzerinden bungalov kiralama ilanı vererek 105 kişiyi 636 milyon 893 bin lira dolandıran 8 şüpheli, Diyarbakır merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınırken, 6'sı tutuklandı.

Haber Merkezi
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Bungalov kiralama ilanıyla 636 milyon TL'lik vurgun! 6 şüpheli tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sosyal medya üzerinden bungalov ev kiralama ilanları verilerek 105 kişinin 636 bin 893 lira dolandırılması üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışmada tespit edilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik 1 Temmuz'da, Diyarbakır, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından 4 Temmuz'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktaki sorgusunun ardından salıverildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, MASAK raporunda şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 173 milyon 504 bin 328 lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.

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