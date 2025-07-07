Bungalov kiralama ilanıyla 636 milyon TL'lik vurgun! 6 şüpheli tutuklandı
Sosyal medya platformları üzerinden bungalov kiralama ilanı vererek 105 kişiyi 636 milyon 893 bin lira dolandıran 8 şüpheli, Diyarbakır merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınırken, 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, sosyal medya üzerinden bungalov ev kiralama ilanları verilerek 105 kişinin 636 bin 893 lira dolandırılması üzerine çalışma başlatıldı.
Çalışmada tespit edilen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik 1 Temmuz'da, Diyarbakır, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından 4 Temmuz'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i savcılıktaki sorgusunun ardından salıverildi.
Sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, MASAK raporunda şüphelilerin banka ve kripto hesaplarında 173 milyon 504 bin 328 lira işlem hacmi olduğu tespit edildi.