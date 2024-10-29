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Burası Türkiye'nin en soğuk yeri: Gece buz kesti

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde geceleri soğuk hava etkisini artırdı. Türkiye’nin en soğuk yeri eksi 11,1 derece ile Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer Köyü oldu.

Haber Merkezi
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Burası Türkiye'nin en soğuk yeri: Gece buz kesti
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde Türkiye’nin en soğuk noktası gece eksi 11,1 derece ile Hacıömer Köyü olarak kayıtlara geçti.

Türkiye’de gece en düşük hava sıcaklığı bazı illerde ise şöyle sıralandı:
Kayseri, Tomarza - 10,2
Sivas, İmranlı - 9,9
Ardahan, Göle - 9,8
Ağrı, Eleşkirt - 9,5
Erzincan, Refahiye - 8,2
Kars, Kars Harakani Havalimanı - 8,0
Nevşehir, Derinkuyu - 7,7
Rize, Çamlıhemşin, Palovit Yaylası - 7,5
Van, Çaldıran, Bezirhane köyü - 7,5
Artvin, Yusufeli, Yaylalar köyü - 7,4
Bolu, Batı Karadeniz Orman Arş. - 7,1
Malatya, Kuluncak - 6,8
Bayburt, Demirözü, Beşpınar köyü - 6,5

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