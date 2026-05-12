Burcu Köksal, AK Parti'ye katıldı: Rozetini Erdoğan taktı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti'ye katıldı. Köksal'ın rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşmasında "Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarına 'aramıza hoş geldiniz' diyorum" ifadelerini kullandı
Köksal, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Afyonkarahisar’ımızı yeniden inşa etmek için memleketime AK Parti saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim."
Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonunda partiye katılan isimlere rozet taktı.