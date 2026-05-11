Burcu Köksal: Benimle beraber 1 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, tv100 kanalına yaptığı açıklamada yarın AK Parti'ye katılacağını duyurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sert açıklamalarda bulunan Köksal, kurultay sürecinden bu yana kendisine yönelik tavrın değiştiğini öne sürdü. Köksal, "AK Parti'ye yarın katılıyorum, içim çok rahat. CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı." dedi.

Kendisinin tehdit edildiği iddialarına yanıt veren Köksal, "Kim tehdit etmiş beni önce bunu söylesinler. Ben tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti. 5-6 ay önce AK Parti’ye geçme tartışmaları başlayınca bana Özgür Özel ‘5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim’ yazdı. ‘Seni affetmem için bana yalvaracaksın’ dedi." şeklinde konuştu.

Eşiyle ilgili iddialara yanıt verdi

Açıklamasında eşine ilişkin tartışmalara da değinen Köksal, eşinin hayvancılıkla geçimini sağladığını belirtti. Köksal, "Benim kocam hayvancılık yaparak geçimini sağlayan bir insan. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Otel odalarında kadınlarla basılmadı, benim kocam beni hiç aldatmadı. Hakkında hiçbir soruşturma yok, ben kocamı niye boşayacakmışım?" dedi.

"Ben artık hırsızlığı, yolsuzluğu savunamam"

CHP içinde sistematik olarak hedef alındığını savunan Köksal, seçim sürecinde yeterli destek görmediğini iddia etti. Köksal, "31 Mart seçimlerinde 1 kez mazot desteği geldi sadece. Ekrem İmamoğlu ile ters düşünce bir daha mazot kartı yollamadılar ve sistematik olarak trollerin saldırısına uğradım. Bu CHP bizim CHP’miz değil. Ben artık hırsızlığı, yolsuzluğu savunamam. Eskiden olsa suç işleyen partiden atılırdı, şimdi her şey meşrulaştırılıyor." ifadelerini kullandı.

"Beni aday yapmalarının sebebi benden kurtulmak istemeleriydi"

Belediye başkan adayı yapılmasının arkasında da parti içi hesapların bulunduğunu öne süren Köksal, "Beni belediye başkan adayı yapmalarının sebebi benden kurtulmak istemeleriydi. Grup başkanvekiliydim o dönem. Beni başkanvekilliği koltuğundan ayırmak istiyorlardı. Nasılsa kazanamaz diyerek bu yola girdiler." diye konuştu.

"Dinar Belediye Başkanı da AK Parti’ye katılacak"

Köksal, kendisiyle birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'nun da CHP'den istifa ederek AK Parti’ye katılacağını açıkladı. Köksal, "Yarın Afyonkarahisar'a bağlı Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacak. Benimle beraber hareket eden bir arkadaş. 7 belediye meclis üyesi de istifa ediyor. Belediyede Meclis'in çoğunluğu da AK Parti'ye geçecek son tabloda." dedi.

"Cumhurbaşkanı ile 45 dakika görüştüm"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 45 dakika görüştüğünü söyleyen Köksal, bundan sonraki süreçte hizmetlerine devam edeceğini belirtti. Köksal, "Ben hizmetlerime devam edeceğim, devletim ve milletim için işimi yapacağım. Benim için aslolan kente hizmettir. Cumhurbaşkanımızla 45 dakika görüşme yaptım. Cumhurbaşkanımız birlikte siyaset yapacağımızı söyledi. Ben de kendisine ‘Hep sizin karşınızda oldum CHP’deyken ama artık o CHP kalmadı. Bu CHP bizim CHP’miz değil’ dedim." dedi.