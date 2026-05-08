Burcu Köksal: AK Parti'ye katılıyorum, Cumhurbaşkanı anketlerden bahsetti

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın salı günü AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.

TV100’de konuşan Barış Yarkadaş, Köksal ile görüştüğünü belirtti. Yarkadaş, “Burcu Köksal, ‘Evet ben bir karar verdim. Salı günü genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti’ye katılıyorum. Bu kararın arkasında herhangi bir tehdit ya da baskı yoktur. Hakkımda herhangi bir soruşturma da bulunmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı ile dün yarım saatten fazla bir süre görüştüm. Sayın Cumhurbaşkanı bana bazı anket çalışmalarından bahsetti. Ve ankette kişisel uyumun çok yüksek olduğunu gösterdi’ diyor. Sayın Cumhurbaşkanı Burcu Köksal’a ‘Parti olarak biz senin arkandayız. Eleştiriler seni etkilemesin. Sen hizmetlerine devam et. Biz sana parti olarak her türlü katkıyı sunacağız ve arkanda duracağız’ diyor” ifadelerini kullandı.

12 Mayıs'ta rozet takacak

Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre Köksal, AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında AK Parti rozetini takacak.

Saymaz'ın paylaşımıda "AK Parti kaynaklarından aldığım bilgiye göre Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal, büyük bir olasılıkla 12 Mayıs’ta AK Parti’nin genişletilmiş il başkanları toplantısında rozet takacak. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın AK Parti’ye katılacağı iddiası ise doğrulanmıyor." ifadelerini kullandı.