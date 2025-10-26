Burcu Köksal’dan “CHP'den AK Parti'ye geçecek” iddialarına yanıt: Kapıdan kovdular, bacadan girdim ama bir yere gitmiyorum

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaları reddetti. “Cumhuriyet Halk Partiliyim; partimde mücadeleme devam edeceğim” diyen Köksal, sosyal medyada bir süredir “Zafer Partisi’ne, İYİ Parti’ye, AKP’ye geçecek” iddialarıyla linç kampanyası yürütüldüğünü söyledi.

TGRT Haber'de katıldığı yayında, Köksal, “Belli bir kesim beni CHP’ye kabullenmek istemiyor ama ben CHP’liyim. Kapıdan kovdular, bacadan girdim; partinin demirbaşlarından biri olduğumu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 31 Mart öncesi “kendine başka iş ya da başka parti bul” baskılarına rağmen ayrılmadığını vurgulayarak, “CHP kimsenin tapulu malı değil” dedi.

Parti içindeki sıkıntıları kamuoyuna açıklamak zorunda kaldığını belirten Köksal, çözüm önerilerini sunduğunu ve “doğruya doğru, yanlışa yanlış” demeye devam edeceğini söyledi.

Afyonkarahisar’da gerçekleşme aşamasındaki projelere odaklandığını belirten Köksal, “Herhangi bir yere gitmiyorum. Üç genel başkanla (Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel) çalıştım; partim için çalışmayı sürdüreceğim. Bu konunun kapanmasını istiyorum” açıklamasını yaptı.