Burdur Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 51 sanık hakkında İstenen cezalar belli oldu

Burdur Belediyesi'ne yönelik Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından imar planı değişiklikleri ve yapı ruhsatlarıyla ilgili bir iş adamının şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada çerçevesinde iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Burdur eski Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, eski dönem Burdur Belediyesi Meclis üyesi AK Parti Burdur İl Başkanı Mustafa Özboyacı, belediye meclis üyeleri, imar müdürlüğü personeli, mühendisler ve teknik görevlilerin de bulunduğu toplam 51 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturmaya izin

İçişleri Bakanlığının 22 Ocak 2024 tarihli kararında; iddiayla ilgili olarak yapılan ön incelemede 'Bir parselin bulunduğu imar adasına ait parselasyon planı yapılıp Belediye Encümenince kabul edilip tapuya tescil edilmeden o adadaki herhangi bir parsele yapı ruhsatı verilemez' hükmü bulunmasına rağmen mevzuata uygun olmayacak şekilde yapı ruhsatı düzenlendiği, mevzuata aykırı olarak yapılan imar planı değişiklerini içeren Meclis Kararlarında olumlu oy kullandıkları belirlendiği ifade edildi. Ayrıca bakanlık tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda şahıslar hakkında soruşturmaya izin verildiği aktarıldı.

Şahıslar 'görevi kötüye kullanma' suçundan yargılanacak

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli raporların ve incelemenin tamamlanmasın ardından 51 sanık da ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi. İddianamede 51 sanıktan 2'sinin hayatını kaybetmesinden dolayı kovuşturmaya yer yok kararı verilirken 49 sanık hakkında 'Türk Ceza Kanunu (TCK) madde 257, Görevi kötüye Kullanma' ve 'Türk Ceza Kanunu (TCK) Madde, 43/1'si zincirleme suç' maddelerinden 6 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Hazırlanan iddianame ise Burdur 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken 13 Temmuz tarihinde ilk duruşmanın görüleceği bildirildi.