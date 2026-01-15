  1. Ekonomim
Burdur Çeltikçi’de alevler evi sardı: 5 kişi son anda kurtuldu

Burdur’un Çeltikçi ilçesinde bir evde çıkan yangın korku dolu anlara yol açtı. Evde bulunan 5 kişi kendi imkânlarıyla dışarı çıkarken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Burdur’un Çeltikçi ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Evde bulunan 5 kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırken, alevler uzun süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Ev kullanılamaz hale geldi

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Çeltikçi ilçesi Cami Mahallesi Ova Sokak üzerindeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde bulunan 5 kişi kendi imkânlarıyla dışarı çıkarak kurtulurken, ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

