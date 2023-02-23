Burdur’da depremzedelerin kaldığı pansiyonda yangın

Burdur’un Tefenni ilçesinde 45 depremzedenin kaldığı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine yangına itfaiye müdahale etti. İlçe merkezinin çeşitli yerlerinden görünen duman ise büyük panik oluştururken, depremzedelerin ise geçici olarak Gölhisar Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara sevk edildikleri bilgisine ulaşıldı.