  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Burdur'da diyaliz sonrası fenalaşan çok sayıda hasta başka hastanelere sevk edildi
Takip Et

Burdur'da diyaliz sonrası fenalaşan çok sayıda hasta başka hastanelere sevk edildi

Burdur Devlet Hastanesinde diyaliz tedavisi almasının ardından rahatsızlanan 23 hasta, çevre kentlerdeki hastanelere ve diyaliz merkezlerine sevk edildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Burdur'da diyaliz sonrası fenalaşan çok sayıda hasta başka hastanelere sevk edildi
Takip Et

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde bugün 31 hastanın diyalize girdiği belirtildi.

Diyaliz işleminin ardından eve gönderilenlerden bazılarının baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı gibi şikayetler yaşadığı kaydedilen açıklamada, bunun üzerine gün içinde diyalize giren tüm hastaların hastaneye geri çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Geri çağrılan 31 hastaya Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde ilk müdahaleleri yapılarak, hastalardan 8'i Antalya'ya, 4'ü Afyonkarahisar'a, 3'ü Isparta'ya, 4'ü Bucak ilçesine ve 4'ü de şehir merkezindeki özel diyaliz merkezine ve hastanelere sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Diğer hastaların durumunun takip edildiği belirtilen açıklamada, önlem olarak Burdur Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi'nin kapatıldığı, adli ve idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

Bakan Koca'dan 'Onaylı Randevu Sistemi' açıklaması: Gelen hasta oranı arttıBakan Koca'dan 'Onaylı Randevu Sistemi' açıklaması: Gelen hasta oranı arttıGündem

 

BAH Darıca Hastanesi, hasta kabulüne başladıBAH Darıca Hastanesi, hasta kabulüne başladıŞehirler

 