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Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Burdur'un Çavdır ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden biri öldü, 2 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
AA
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Hüseyin Remzi Şenel idaresindeki 35 D 7441 plakalı otomobil, Tefenni-Çavdır kara yolu Gökbel mevkisinde Z.H yönetimindeki HII YUK yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Şenel ile diğer otomobilin sürücüsü Z.H. ve yanındaki M.H sağlık ekiplerince Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Şenel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

 

 

 

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