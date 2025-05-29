Burdur'da ormanlık alana girişler yasaklandı!

Burdur Valiliği, yaz aylarında artan sıcaklık ve kuraklık nedeniyle orman yangını riskinin yükseldiğini belirterek, ormanlık alanlara girişlerin sınırlandırıldığını açıkladı. Valilik, insan ve araç hareketliliğinin yangınlara neden olabileceğine dikkat çekerek, alınan tedbirlerin bu riski en aza indirmeyi amaçladığını vurguladı.

Çeşitli tedbirler alındı

Bu kapsamda, Burdur İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu'nun aldığı kararlar ve İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, il sınırları içindeki ormanlık ve kırsal alanlarda yangınları önlemek için çeşitli tedbirler alındı.

Sadece yetkili makamların izniyle giriş yapılabilecek

1 Haziran-1 Kasım 2025 tarihleri arasında ormanlık alanlara sadece yetkili makamların izniyle giriş yapılabilecek. Orman parkları, tabiat parkları ve günübirlik kontrollü alanlar dışında kalan ormanlık alanlara, yalnızca görevliler, izinli arıcılar ve çobanlar girebilecek.